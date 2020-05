Najstarejša ronška občanka je po rodu iz Jamelj

Najstarejša prebivalka ronške občine je po rodu iz Jamelj. Imenuje se Emilia Pahor vd. Moimas in je danes dopolnila 100 let, saj se je rodila v Nabrežini 14. maja 1920. V Ronkah živi od 29. decembra 1945. Danes so jo na domu v Ulici Gorizia v Selcah obiskali nekateri izmed nečakov, ki se jim je pridružil ronški župan Livio Vecchiet, da bi tudi osebno čestital najstarejši občanki.

Mladost je preživela v Jamljah, nakar se je preselila v Ronke, kjer se je poročila z nekdanjim partizanom Silvanom Moimasom, ki je umrl leta 2005. V zakonu se je jima rodila hčerka. »Ko sem bila mlada, sem vsak dan nosila mleko peš iz Jamelj v Tržič, spominjam se tudi, kako smo kosili trstičje ob Doberdobskem jezeru, da smo pripravili steljo za krave. Prehodila sem veliko kilometrov in sem še vedno čim bolj aktivna; rada primem za orodje in se lotim dela v domačem vrtu,« je poudarila Emilia, ki bi ji pripisali veliko manj let, saj je še čila in zdrava. Rada se spominja svojih bratov in sester; skupno jih je bilo osem, dva izmed bratov sta sicer umrla v begunstvu med prvo svetovno vojno. Njena jameljska družina je bila poznana z družinskim imenom Juhč; dolga leta so vodili gostilno ob glavni cesti.

»Zelo sem zadovoljna, da me je ob jubileju obiskal tudi župan. Tega res nisem pričakovala. Dobro se spominjam njegovih staršev, zlasti županovega očeta, ki je bil partizan tako kot moj mož,« je danes med prazničnim srečanjem še povedala Emilia Pahor.

V ronški občini živi 49 občanov, ki imajo med 95 in 99 let; večino izmed njih predstavljajo ženske, saj je tako starih moških le šest. Poleg tega je še 167 občanov, starih med 90 in 94 let.