Največ primerov borelioze na Goriškem

V izogibanju množicam se ljudje v zadnjem času raje odpravijo v naravo. A tudi tam previdnost ni odveč na račun klopov, ki prenašajo nevarne bolezni. Strokovnjaki izpostavljajo predvsem lymsko boreliozo in klopni meningoencefalitis. V letošnjem letu je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) najvišja stopnja obolevnosti za lymsko boreliozo prav na Goriškem. Novogoriška občina pa bo tudi letos subvencionirala cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu.

Lymska borelioza se sicer pojavlja preko celega leta, najpogostejša pa je od februarja do novembra. Mile zime kot je bila zadnja ter vlažne pomladi okrepijo dejavnost klopov. Za boreliozo so značilne vidne kožne spremembe v obliki rdečine, ki se širi po koži, na sredi obledi in dobi obliko kolobarja. Bakterije se na človeka prenesejo z ugrizom okuženega klopa. Na NIJZ so letos do 31. maja prejeli 1.605 prijav obolenj za lymsko boreliozo. Zbolelo je 950 žensk in 741 moških. »Najvišja stopnja obolevnosti je bila na Goriškem, in sicer 214 na 100.000 prebivalcev,« pojasnjujejo na NIJZ. Sledita pomurska in gorenjska regija s 148 oziroma 93 obolelimi na 100.000 prebivalcev. Zanimiv je tudi naslednji podatek: največ obolelih je v starostni skupini od enega do štirih let, sledi starostna skupina od pet do štirinajst let, na tretjem mestu so oboleli v starostni skupini 55-64 let. Cepiva za to bolezen ni, zdravi se z antibiotiki.

Na omenjenem inštitutu so letos prejeli osem prijav obolenja s klopnim meningoencefalitisom. Zbolelo je pet žensk in trije moški. Obolele osebe so iz pomurske, podravske, savinjske, osrednjeslovenske, gorenjske in primorsko-notranjske statistične regije. Na Goriškem letos še niso zabeležili primera. Tudi pri tem obolenju je največje število zabeleženih primerov v starostni skupini od enega do štirih let, sledi starostna skupina med 55 in 64 let. V Evropskem merilu spada Slovenija med države z najvišjo obolevnostjo za klopni meningoencefalitis. Gre za virusno bolezen osrednjega živčevja, ki lahko pusti trajne posledice, redko je lahko tudi smrtna. Na voljo je le podporno zdravljenje, preprečevanje je najučinkovitejše s cepivom, pojasnjujejo na NIJZ.