»Največji poulični praznik v severni Italiji!« Tako je goriški župan Rodolfo Ziberna označil letošnjo izvedbo poulične prireditve Okusi ob meji, ki se bo začela v četrtek, 25. septembra, in se zaključila v nedeljo, 28. septembra.

»Ker je praznično prizorišče zelo veliko in ker se dogajanje zavleče tudi v nočne ure, ni mogoče pričakovati, da bi za varnost skrbeli samo lokalni policisti. Na pomoč jim bodo priskočile tudi druge policijske sile, tako da bo za varnost skupno skrbelo preko 350 pripadnikov varnostnih organov in varnostnikov,« je na torkovi predstavitvi praznika opozoril goriški župan. Praznik sicer zahteva tudi številne zapore, zaradi katerih se pritožujejo zlasti prebivalci mestnega središča. Poveljnik lokalne policije Marco Muzzati je razložil, da so omejitve prometa neobhodno potrebne za zagotavljanje varnosti in da so skušali stanovalcem mestnega središča kakorkoli omogočiti, da se ob določenih urah pripeljejo do svojih domov.