Nakup zazidljivega zemljišča ob rekah zahteva previdnost

Preden se odločimo za nakup zazidljivega zemljišča nedaleč od reke Soče in od njenih pritokov, moramo preveriti, ali se nahaja na poplavno ogroženem območju, saj javni zavod za vodne vire v Vzhodnih Alpah s sedežem v Benetkah ravnokar posodablja načrte za upravljanje površinskih voda in protipoplavne načrte na ozemlju Furlanije - Julijske krajine in Veneta ter avtonomnih pokrajin Trento in Bocen.

V goriški pokrajini se spremembe obetajo v več krajih – Sovodnjah, Gradišču, Zagraju, Vilešu in še v raznih drugih občinah. Z leti se širi območje, kjer velja poplavna ogroženost. V dosedanjem protipoplavnem načrtu je veljalo, da na poplavnih območjih ni bilo mogoče zaprositi za zazidljivost novih zemljišč; po drugi strani so zazidljiva zemljišča ohranjala svojo zazidljivost, čeprav z vrsto omejitev, med katerimi velja izpostaviti prepoved gradnje kleti, v katere bi lahko pronicala podtalnica. V Sovodnjah in seveda tudi v ostalih občinah so lastniki zazidljivih parcel na poplavnih območjih zanje plačevali ustrezne davke; večinoma se zazidljivosti niso odrekali, saj so vedeli, da bi je v prihodnosti ne dobili več. V osnutku novega protipoplavnega načrta je predvidena velika sprememba, na podlagi katere bi zazidljiva zemljišča na poplavnih območjih enostavno izgubila svojo zazidljivost. Sprememba zadeva Ulico 24. maja, spodnji del Prvomajske ulice, Malnišče, Pavletičevo in Peliconovo ulico v Gabrjah ter Pot v delu in Vukovo ulico v Rupi.

Postopek za sprejetje novega protipoplavnega načrta se bo predvidoma zaključil konec leta; do takrat velja priporočilo o previdnosti pred nakupom zazidljivih zemljišč ob rekah.