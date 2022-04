Naložba v mlade in manjšino

Mladinski dom Gorica in Slovenski izobraževalni konzorcij – Slovik sta zasnovala skupni triletni izobraževalni projekt Spretno(ra)sti, ki se bo začel v maju letošnjega leta. Pri naslovu projekta, ki ga financira Dežela Furlanija - Julijska krajina, sta se ustanovi poigrali z besedama »spretnosti« in »rasti«, ki hkrati že nakazujeta njegov cilj. Projekt namreč stremi po temu, da bi udeležencem nudil možnost osvojitve spretnosti, ki lahko pridejo prav bodisi v vsakdanjem življenju kot tudi na službenem ali družbenem področju, kar bi obenem privedlo do osebnega razvoja in odraščanja. Želja je seveda tudi ta, da bi udeleženci pobliže spoznali manjšinsko realnost, kjer bi postali aktivni člani in ustvarjalci.

»Projekt je sestavljen iz multidisciplinarnega programa, ki bo trajal tri leta. Nadejamo se, da se bo v teh treh letih ustvaril pripravljen kader, ki bo deloval znotraj naših društev in znotraj ustanov slovenske narodne skupnosti v Italiji,« je dejala podravnateljica Mladinskega doma Ilaria Bergnach na včerajšnji predstavitvi v goriškem Trgovskem domu. Predsednik Slovika Saša Primosig se je zahvalil navzočim predstavnikom SKGZ in SSO za sredstva in pozornost do mladih. Predstavil je nato novega znanstvenega direktorja konzorcija, predavatelja, docenta in trenutno rednega profesorja na koprski Fakulteti za management Roberta Biloslava, ki je navzočim orisal program.

Projekt zajema dva modula: modul A, ki se deli na štiri sklope in ki je namenjen dijakom in študentom, ter modul B, ki je posvečen odraslim in osebam, ki so že na različne načine aktivne znotraj slovenskih manjšinskih organizacij. Predavanja in delavnice znotraj modula B bodo dostopni tudi za posameznike, ki se ne bodo vpisali v izobraževalni program, bi pa vseeno želeli pridobiti dodatno znanje in kompetence. Od štirih sklopov znotraj modula A pa bosta prva dva pod vodstvom Slovika in se bosta dotikala predvsem tematike managementa in multimedijskega izražanja. Druga dva, ki ju bo organiziral Mladinski dom, pa bosta obravnavala govor, nastopanje in aktivno državljanstvo.Vsi štirje sklopi se bodo odvijali med majem in julijem. Pri modulih bodo sodelovali gostje in predavatelji, ki izhajajo tako iz akademskega sveta kot iz podjetništva, nekatere vsebine pa bo kril tudi Kinoatelje. »Skupno je 26 aktivnih ur, ki se delijo med predavanji, obiski na terenu in raznimi delavnicami,« je povedal Biloslavo. Modul A predvideva tudi izvajanje dvomesečne delovne prakse za štiri udeležence. »Cilj je mladim ponuditi možnost, da vsa osvojena znanja na vseh štirih modulih tudi dejansko in praktično uporabijo,« je povedala Francesca Iancig.

Razpis za prakso in dodatne informacije so na voljo na spletni strani projekta www.spretnorasti.org.