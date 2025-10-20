Naložba v požarno varnost

Ob koncu športne sezone, ki se sicer ravnokar začenja, bo občinska telovadnica v Sovodnjah deležna vrste prenovitvenih del za prilagoditev objekta novim protipožarnim predpisom, kar je med drugim potrebno za igranje tekem v državnih odbojkarskih prvenstvih, med katerimi sta tudi moška in ženska B-liga. Naložba bo vredna 240.000 evrov. Deželnih finančnih sredstev bo za 192.000 evrov, medtem ko bo sovodenjska občina pristavila še 48.000 evrov iz svojega proračuna. Prenovitvena dela se bodo predvidoma začela aprila oz. maja prihodnjega leta in se bodo nadaljevala in zaključila čez poletje, tako da bo prihodnjo jesen telovadnica spet na voljo številnim vadbenim skupinam, ki jo uporabljajo.

Ker objekt trenutno ne ustreza zahtevam odbojkarske zveze FIPAV za nastopanje v odbojkarski B-ligi, se je športno združenje Soča po majskem napredovanju odločilo, da bo domače tekme igralo v Nabrežini.

»Postopek za prilagoditev telovadnice novim protipožarnim predpisom se je začel že leta 2023, to se pravi veliko pred napredovanjem Soče v B-ligo. Oktobra 2023 smo predali namenu nov parket in se takoj zatem lotili zbiranja dokumentacije za nadaljevanje postopka za povečanje protipožarne varnosti objekta. Tega pred zamenjavo parketa ni bilo mogoče storiti, saj prejšnji leseni pod kakorkoli ni zadoščal sedanjim zahtevam,« pojasnjuje občinska odbornica Alenka Florenin. Po predaji namena novega parketa so ustrezno mnenje morali pripraviti gasilci, ki so s svojim delom končali julija letos. »Takrat ni bilo na razpolago nobenega podjetja, ki bi se lahko takoj lotilo prenovitvenih del. Če bi se dela začela julija letos, bi lahko žrtvovali prve mesece sezone (brez telovadnice bi bili tja do decembra), vendar smo po kratkem poizvedovanju ugotovili, da bi se na razpis ne prijavilo prav nobeno podjetje, če bi ga pripravili julija. Zaradi tega smo se odločili, da dela izvedemo po koncu letošnje sezone oz. med prihodnjim poletjem, tako da ne bo težav niti z iskanjem alternative za treninge oz. prvenstvene tekme, ki bi jo bilo treba po drugi strani zagotoviti, če bi dela potekala med letošnjo jesenjo,« razlaga Alenka Florenin in pojasnjuje, da telovadnico uporabljajo odbojkarji in odbojkarice Soče, kotalkarji in kotalkarice Vipave, sovodenjski šolarji in tudi starejši občani.

»Računamo, da bo razpis za izbiro izvajalca del izpeljan v začetku prihodnjega leta. Dela naj bi se začela konec aprila oz. maja 2026,« pojasnjuje Alenka Florenin in napoveduje, da bodo v okviru načrta za povečanje protipožarne varnosti v sovodenjski telovadnici zamenjali vse, kar je lesenega. Na tribunah bodo morali namesto lesenih namestiti negorljive sedeže. Odstraniti bodo morali lesene okvire vrat in še nekatere lesene elemente. Telovadnica bo dobila nov sistem za ugotavljanje prisotnosti dima oz. ognja in za gašenje. Okna bodo opremljena s sistemom, ki bo zagotavljal, da se bodo v primeru požara avtomatsko odprla. Objekt bodo opremili tudi z vsemi predvidenimi tablami in opozorili.

Telovadnica je polna otrok ...

Vse novosti so potrebne za igranje v državnih odbojkarskih ligah, sicer telovadnica, takšna kot je, še vedno ustreza zahtevam, ki zadevajo deželna in mladinska prvenstva. »Seveda ne gre le za igranje v višjih ligah, temveč za varnost objekta in vseh njenih uporabnikov. Telovadnica je vsak dan polna otrok in ljudi nasploh, zaradi česar je nedvomno treba, da objekt prilagodimo najnovejšim zakonskim zahtevam ne glede na prvenstva, ki bodo v prihodnosti odigranav objektu,« poudarja Alenka Florenin.