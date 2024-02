Naložili so 829 glob tovornjakarjem, 474 kolesarjem in 62 voznikom skirojev

Tovornjakarjem, kolesarjem, voznikom skirojev, obenem tudi avtomobilistom, ki parkirajo na mestih za invalide... Tržiški lokalni policisti so med lanskim letom naložili dolgo vrsto glob najrazličnejšim udeležencem v prometu, ki se niso držali prometnega zakonika.

Že nekaj let posebno pozornost namenjajo tovornemu prometu. Med lanskimi poostrenimi nadzori so obravnavali 1003 šoferje tovornjakov, ki so jim skupno naložili 829 glob. Največ kazni so izdali v ulicah Timavo (302), Gorizia (173) in Terza Armata (239).

Med včerajšnjo predstavitvijo obračuna dejavnosti lokalnih policistov med lanskim letom je županja Anna Cisint opozorila tudi na pomanjkanje družbenega čuta med avtomobilisti, ki so jim lani zaradi parkiranja na mestih za invalide naložili 180 glob (leta 2022 se jih je nabralo 136).

Med lanskim letom so izvedli tudi 5672 kontrol med kolesarji, ki so si skupno »prislužili« 474 glob. Večina kršitev zadeva vožnjo v večernih in nočnih urah brez luči in vožnjo v nasprotno smer. Precej nedisciplinirani so bili tudi vozniki skirojev, ki so skupno zbrali 62 glob. Lokalni policisti so obravnavali tudi tri voznike, ki so sedli za volan s ponarejenim vozniškim dovoljenjem, in osem voznikov, ki vozniškega dovoljenja niso nikoli pridobili. Enajst voznikov je bilo pod vplivom alkohola.