Narašča število primerov nasilja v družini

Število konfliktnih razvez in razpadov izven zakonskih skupnosti na območju severne Primorske raste. Tudi stanje na področju skrbi za starostnike je iz leta v leto bolj zaskrbljujoče, ker ni dovolj namestitev v domovih za ostarele, nevarno primanjkujejo tudi mesta na varovanih oddelkih za starostnike z demenco. Povečuje se število obravnavanih primerov nasilja v družini. To je nekaj izzivov s področja aktualne socialne problematike, s katero se soočajo na Centru za socialno delo (CSD) severna Primorska.

V lanskem letu so v novogoriški enoti CSD severna Primorska obravnavali 40 primerov nasilja nad odraslimi in 22 primerov nasilja nad otroki. Pred desetimi leti so bile številke občutno nižje: na novogoriški enoti so obravnavali šest primerov nasilja nad odraslimi in nobenega primera nasilja nad otroki. Čemu gre pripisati takšen porast? Vsekakor je več prijavljenih primerov posledica večje občutljivosti družbe glede nasilja oz. zmanjševanje tolerance do nasilnih vedenj. Pred leti je bilo prijav manj, to pa še ne pomeni, da je bilo tudi manj nasilja, odgovarjajo na novogoriški enoti Centra za socialno delo. »Pri odraslih prevladuje nasilje nad ženskami. Beležimo tudi primere nasilja nad starejšimi osebami, a v bistveno manjši meri. Po drugi strani beležimo porast ekonomskega nasilja, mogoče na to vpliva večje število prihodov žensk iz drugih držav. Znotraj družin opažamo porast fizičnega in tudi spolnega nasilja,« pojasnjuje Sonja Saksida, vodja novogoriške enote CSD in dodaja, da drugod po državi ne beležijo tako hudih oz. dolgotrajnih primerov s področja nasilja kot ravno na Goriškem. Stanje na tem področju se izboljšuje v tem, da je pomoč žrtvam hitrejša in bolj učinkovita.