Narava, čustva in človek skozi oči fotografov

S fotografi iz Italije, Slovenije in Hrvaške so letos pri Fotoklubu Skupina75 počastili 25-letnico Fotosrečanja, priljubljenega dogodka, ki na skupni razstavi ponudi na ogled fotografije uveljavljenih fotomojstrov. Kot v prejšnjih letih so tudi tokrat fotografije napolnile spodnjo in zgornjo razstavno galerijo Kulturnega doma. Odprtje je privabilo številne ljubitelje fotografske umetnosti z obeh strani meje, ki so imeli kaj videti in spoznati.

Odprtje je uvedel glasbeni dogodek. Flavtistka Giulia Blason, učenka Glasbene matice iz razreda prof. Iris Risegari, je tri skladbe odigrala ob klavirski spremljavi prof. Hanne Nazarenka. Zatem je pozdravil predsednik Fotokluba Skupina75, Marko Vogrič, ki je omenil, da se je v 25 letih na Fotosrečanju predstavilo 69 fotografov in 23 fotoklubov iz 8 držav. Zvesta publika je imela priložnost, da si je ogledala in se seznanila z različnimi stili, tehnikami in tematikami fotografske umetnosti. V zaključku je predsednik Vogrič še povedal, da bo fotoklub čez dve leti praznoval svojo 50-letnico ustanovitve in pri tem izrazil željo, da bi se Skupini75 pridružili še novi člani. »Naša vrata so odprta«, je dejal Marko Vogrič.

Za 25 let prirejanja mednarodnega Fotosrečanja je v imenu ZSKD čestital Erik Figelj, ki je društvu izročil spominsko plaketo. Čestitke društvu je izrekel tudi Igor Komel, predsednik Kulturnega doma, ki vsa ta leta gosti Fotosrečanja. Pisni pozdrav je poslal tudi odbornik za kulturo pri goriški občini, Fabrizio Oreti.

Na ogled pet nizov

O fotografih so spregovorile umetnostna kritičarka Lorella Klun v italijanščini ter izmenično mlade Anja, Julija in Nastja v slovenščini. Hrvaški fotograf Miroslav Arbutina se je predstavil z Odkrivanjem pozabljenega. Na ogled je postavil prefinjen niz fotografij, pri katerih je uporabil postopek gumitipije. Njegova dela gledalcu namignejo, da golota ženskega telesa ni več predmet plehkega voajerizma, temveč prenašalec, ki nas popelje v kraje, kjer se čas upočasni, svetloba pa položi lahkotna, kot prah. Slovenski avtor Drago Metljak postavlja na ogled Drevesa. Gre za fotografsko raziskavo, v kateri preplete svoje duševno stanje z vizijo krajin, kjer kraljujejo drevesa s svojimi členovitimi, včasih človeku podobnimi oblikami. Goričanka Loredana Princic, ki je članica Skupine75, posveča serijo Igre z vodo svojim vnukom. Pri tem izbere zgolj portreten pristop, ki ji omogoča, da nevsiljivo ovekoveči trenutke razposajenosti na morski obali.

Chiara Zago prihaja iz kraja Ceggia pri Benetkah. S svojimi upodobitvami, ki jih je naslovila z Enjoy the silence in lockdown, se skozi minimalistične podobe cvetov orhideje poda v iskanje tišine, v nedotakljiv kraj, kjer je moč razmišljati, poslušati in dati besedo lastnim občutkom.

Umetnine omenjenih fotografov so razstavljene v zgornji veži Kulturnega doma, v spodnji pa so razporejene fotografije Fotokluba Žarek iz Sežane, ki letos praznuje 30 let delovanja. V Gorici se klub predstavlja s projektom Minimalizmi, s katerim so se člani podali v naravo v želji po iskanju novih urbanih poti, ampak tudi z dojemanjem bistva običajnih predmetov.

Skupina75 je kot običajno pripravila katalog s predstavitvijo vseh sodelujočih fotografov ter dvojezičnim opisom del. Kritične note je prispevala Lorella Klun, platnico pa je zasnoval Remo Cavedale. Z umetniško izdelano instalacijo je prizorišče okrasila Loredana Princic. Fotosrečanju so na dvorišču Kulturnega doma nazdravili z odlično kapljico, ki jo je prispevalo podjetje Sosol z Oslavja.