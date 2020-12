»Naš prostor bo končno deležen izredne promocije«

»Spoštovanje – in ne demagogija – mora biti vodilo našega dela,« je prepričan Rodolfo Ziberna, goriški župan, s katerim je Primorski dnevnik ob zaključku napornega in dramatičnega, a za goriški prostor tudi vznemirljivega leta, pokramljal o delu občinske uprave v zadnjih dvanajstih mesecih. Beseda je tekla o čezmejnem sodelovanju in nazivu Evropske prestolnice kulture, težavah, ki jih doživlja mesto, ter načrtih in pričakovanjih za prihodnost.

Leta 2020 se bomo spominjali zaradi pandemije, v spominu Novogoričanov in Goričanov pa bo ostalo zapisano tudi kot leto pridobitve naziva Evropske prestolnice kulture 2025. Začnimo pri dobri novici: kaj za vas pomeni ta zmaga?

Naslov Evropske prestolnice kulture (EPK) je izjemen dosežek, v katerega sva tako jaz kot moj predhodnik Ettore Romoli verjela od trenutka, ko se je ponudila priložnost skupne kandidature z Novo Gorico. Le čezmejna naveza je namreč ponujala možnosti za zmago. S kolegi iz Nove Gorice smo delali kot nori, da bi dosegli ta cilj. Kdor meni, da gre za muho enodnevnico, ni razumel ničesar. Pomislimo na Matero, v katero je naslov prinesel več sto milijonov evrov. Izpostaviti želim, da je v programu predvidenih za 43 milijonov projektov; delno gre za javna dela, delno za projekte za povečanje turistične privlačnosti in delno za dogodke, ki bodo potekali v obeh mestih. Ob tem pa moramo upoštevati, da bo naš prostor s svojo bogato zgodovino končno deležen izredne promocije, ki bo v te kraje priklicala zelo veliko obiskovalcev in s tem tudi zasebnih naložb, trgovin in drugih podjetniških projektov. Vse to pomeni ponoven gospodarski zagon mesta in zaposlovanje, torej res velikansko priložnost.