Naše čajbe letošnja tema Gotropolisa

Na ulice Nove Gorice in Gorice se vrača druga edicija Gotropolisa, ki je iz festivala prerasel v celoletni program ustvarjalnega mesta. Večji del programa bo v prvem vikendu septembra, in sicer s festivalom Gotropolis ter dvema čezmejnima programoma (Odprte scene/Scene Aperte skupaj z društvoma Quarantasettezeroquattro in CTA iz Gorice ter Tja čez/Di là v sodelovanju z društvom Fierascena ).

»Ustvarjalno mesto Gotroplis je mesto in prostor umetniških projektov, ki gradijo sedanjost in vizijo prihodnosti našega multikulturnega prostora. Tema, ki jo letos Gotropolis pogleda iz žirafje perspektive, so ”Naše čajbe”,« pojasnjuje vodja festivala Maja Poljanec Nemec. Kot dodaja, gre za kletke, ki določajo človeka in njegovo ujetost, a hkrati ponujajo tudi zavetje in varnost. Po besedah Maje Poljanec se bo ta tema razpletala preko vseh dogodkov Gotropolisa – od sociodramske delavnice in pogovora na festivalsko temo do gostujoče predstave Teatra Matita ter digitalnih »čajb« gledališča (projekcije digitalnega gledališča). Dogajanje se bo začelo v petek, 1. septembra, z gledališko predstavo Biti Don Kihot Matije Solceja, uličnima sprevodoma oz. promenadama z žirafama, ki bosta popeljali slovensko in italijansko občinstvo na srečanje na mejo pri Carinarnici (začetek ob 18. uri), ter interaktivno vodeno potjo z wi-fi slušalkami, potem pa se bo Gotropolis ustalil na Mostovni, kjer bo obiskovalcem ponudil dvodnevno dogajanje za občinstvo vseh starosti.

Program je objavljen na spletni strani www.tnk.si/gotropolis. Druge aktivnosti Gotropolisa bodo razporejene po časovnih, prostorskih kletkah/čajbah. Mednarodni čezmejni sklop projektov Odprte scene/Scene Aperte bo nudil dodatne dogodke italijanskih partnerjev: iz konvencionalnih gledaliških »čajb« bodo tako stopili na ulice z uličnimi povorkami preko mesta do Trga Evrope. V sklopu Tja čez/Di là pa bodo znova združili čezmejno občinstvo s skupnim programom Igre z mejo ter gostujočo predstavo. Simbol Gotropolisa ostaja žirafa, diplomatsko darilo egipčanskega kralja zadnjemu francoskemu kralju Karlu X., ki leži na Kostanjevci. Umetniško repliko žirafe in njeno sestro je ustvaril Enej Gala. Predstavljata vizijo sestrskih mest ob meji, obenem pa simbolizirata pogled z distance, od koder lažje ozaveščamo naš odnos do resničnosti.Gotropolis je sicer program Kulturnega društva Teater na konfini v sodelovanju s SNG Nova Gorica ter Zavodom Masovno in finančno podporo Mestne občine Nova Gorica.