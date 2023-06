Našli pogrešano žensko

Iskalna akcija pogrešane starejše ženske se je zaključila uspešno. Sinoči se je v Pevmi začela iskalna akcija starejše gospe, ki se je včeraj popoldne odpravila iz doma za starejše občane, v katerega se ni več vrnila.

Goriški gasilci so vzpostavili center na terenu, iz katerega so koordinirali iskanje. Pri tem so sodelovali tudi gasilski psi in potapljači ter več ekip civilne zaščite.

75-letno gospo so našli danes, okrog 12.30, v Ulici Degli Scogli in jo prepeljali v goriško bolnišnico na preglede.