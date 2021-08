Našli sedem grških amfor in plovilo iz prve svetovne vojne

Karabinjerji videmskega oddelka za zaščito kulturne dediščine so med rednim preverjanjem gradeških podmorskih arheoloških najdišč naleteli na potopljeno plovilo italijanske kraljeve vojske iz prve svetovne vojne, poleg tega so našli še sedem grško-italskih amfor in štirinajst delov raznih rimsko-oglejskih in poznosrednjeveških keramičnih izdelkov.

Pri preverjanju stanja podmorskih arheoloških najdišč so s pripadniki videmskega karabinjerskega oddelka sodelovali še karabinjerji iz Gradeža in potapljači iz Genove; preverjanje so izvedli na morju med Gradežem in rtom Sdobba. V kanalu Delle Mee, ki se nahaja ob začetku kanala Natissa, kjer je bilo nekdanje oglejsko rečno pristanišče, so naleteli na ostaline sedmih grško-italskih amfor, ki so jih v antiki uporabljali za trgovanje z vinom; izvedenci ocenjujejo, da izhajajo iz tretja stoletja po Kristusu. Poleg tega so našli še štirinajst delov raznih keramičnih izdelkov; nekateri so iz obdobja rimske prisotnosti v Ogleju, drugi so poznosrednjeveški in bizantinske izdelave. Karabinjerji so imeli srečo tudi na arheološkem najdišču pred Gradežem, kjer so leta 2000 našli antično ladjo iz tretjega stoletja pred Kristusom, to se pravi še pred ustanovitvijo Ogleja; na tem mestu, približno sedem milj pred obalo in na devetnajstih metrih globine so ob nekdanji pomorski trgovski poti, ki je povezovala naše kraje s helenskim svetom, našli še pet keramičnih delcev antičnih amfor, kar potrjuje, da so narodi, ki so naseljevali obale Jadranskega morja, med sabo trgovali še v predrimskem obdobju. Ostaline so našli na območju, ki je zaščiteno z jekleno mrežo, s katero preprečujejo krajo morebitnih drugih ostalin.

Posebno presenečenje so karabinjerji doživeli na sotočju med kanalom Isonzato in reko Sočo pri rtu Sdobba pri Fossalonu, ki se nahaja nasproti otoka Cona in njegovega naravnega rezervata. Na morskem dnu so našli tovorno polovilo italijanske kraljeve mornarice, ki so ga italijanski vojaki uporabljali med prvo svetovno vojno tako ob izlivu Soče kot tudi ob izlive Piave. Plovilo je bilo izdelano v začetku prejšnjega stoletja v beneškem arzenalu; uporabljali so ga prevoz opreme in vojakov po laguni, z njim so dostavljali granate topništvu, ki je z rta Sdobba streljalo proti Grmadi, kjer so bili pomembni avstro-ogrski obrambni in topovski položaji. Italijanski vojaki so tovorno plovilo potopili kmalu po avstro-ogrskem preboju pri Kobaridu, tako da bi z njim ovirali prehod sovražnikovih mornariških enot. Plovilo je bilo opremljeno s topi nizkega in srednjega kalibra, ki so jih italijanski vojaki odstranili pred potopitvijo, tako da bi ne padli v roke avstro-ogrske vojske.

Amfore in delce keramičnih izdelkov so izročili spomeniškemu varstvu, ki jih bo očistilo; zatem bodo deležni analiz in poglobljene študije.