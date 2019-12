Naveličani so hrupa in onesnaževanja, zato odločno nasprotujejo gradnji še ene termoelektrarne v štandreški industrijski coni. V nedeljo, 22. decembra, ob 11. uri se bodo zbrali pred štandreško cerkvijo in se v sprevodu odpravili do zemljišča, kjer podjetje Metaenergiaproduzione načrtuje novo termoelektrarno na metan. Shod prireja odbor Noi siamo qua – Mi smo tu, ki ga sestavljajo domačini, združenja in stranke.Odbor se je doslej postavil v stik z ministrstvom, z deželno upravo in z goriško občino. »Pričakovali smo, da bo projekt za novo termoelektrarno prestal postopek za pridobitev okoljskega dovoljenja VIA, da bo goriška občina pripravila vrsto pripomb in upoštevala priporočila občanov, da bodo ljudje pravočasno seznanjeni s potekom postopka. Na žalost ni bilo tako, naša vprašanja niso dobila odgovorov,« pravijo člani odbora, po katerih goriška občinska uprava nazadnje ni upoštevala niti njihovega priporočila, da naj se v prostorski načrt vključijo določila, ki bi omejila gradnjo podobnih obratov v industrijski coni v neposredni bližini hiš.

