S ponarejeno vstopnico na koncert: po objavi na Youtubu obsojen na 4 mesece zapora

Pred skoraj dvema letoma se je v Lignanu brez vstopnice 31-letnik pretihotapil na koncert Maneskinov, nato je svoj »podvig« objavil na Youtubu, pri čemer je prejel več tisoč všečkov. Toda ravno na podlagi objave ga je videmsko sodišče tudi obsodilo na 4 mesece zapora (kazen so sicer zamrznili) zaradi zamenjave osebe.

Moški je 23. junija 2022 na stadion Teghil v Lignanu, kjer je bil koncert slavnega benda Måneskin, vstopil s ponarejeno novinarsko akreditacijo in ponarejeno elektronsko vstopnico. Na slednji, ki je pripadala znancu, je vpisal svoje ime. Ko je prispel pravi lastnik, je sistem varnostnike opozoril, da je bila vstopnica že uporabljena. Mislili so, da gre za napako in so ga zato, tudi ker so nastajale dolge vrste, vseeno spustili na stadion.

31-letnik je nekaj dni kasneje posnetek o svojem »podvigu« objavil na Youtubu, pri čemer je nehote obelodanil dokaz o svojem nezakonitem početju. Uslužbenka ga je opazila in izročila organom pregona, moškega pa je prijavila. Preiskovalci so ga brez težav izsledili in je bil na vrsti sodni epilog.