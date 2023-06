»Navdušenje je bilo vsakič izjemno«

Kinomagnet je filmski abonma goriškega Kinoateljeja, ki je letos povezal preko 800 učencev šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Obračun je zelo pozitiven, kot nam je v pogovoru povedala koordinatorica programa Egle Frandolič.

Katere so pravzaprav vzgojne vsebine sedme umetnosti?

Filmska vzgoja spodbuja k aktivni rabi živega jezika, ponuja priložnost za pogovor in izmenjavo mnenj, razvija kritični pogled, goji ustvarjalnost in estetski čut. Srečanja v kinu so bila v marsičem podobna učni uri. Ob vsaki projekciji sem v razlagi in pogovoru z učenci izpostavila filmsko vsebino, žanrske značilnosti, zanimivo besedišče, filmski jezik, člane filmske ekipe in povezave filmske vsebine s šolskimi predmeti.

Kdo je pristopil k projektu?

Pristopile so osnovne šole in prvostopenjske srednje šole z Goriškega in Tržaškega ter špetrska šola. Skupaj jih je bilo trinajst. Program Prvič v kinu je v kinodvorano privabil tudi pet otroških vrtcev z Goriškega. Izven abonmaja smo organizirali projekcije za dijake goriških drugostopenjskih srednjih šol. Ravnatelji so prepričano podprli naše pobude in sodelovanje s pedagogi je bilo učinkovito.