Ne kar mora, temveč kar zmore, naj človek stori. Tako je Hadrijan Corsi parafraziral verze pesnika Simona Gregorčiča, ki so mu življenjsko vodilo. Danes, na god sv. Štefana, so Corsiju po praznični maši v cerkvi sv. Florijana v Števerjanu vročili 38. nagrado Dušana Černeta. Priznanje je prejel za svoje življenjsko delo v korist krajevne, zamejske in širše skupnosti na področju javne uprave, narodne, socialne in kulturne politike, cerkvenega življenja in gospodarstva. »Vedno je deloval modro, zanesljivo in daleč od skrajnosti,« je na račun dobitnika nagrade dejal Ivo Jevnikar.

Komisiji, ki je 13. decembra pri Knjižnici Dušana Černeta soglasno izbrala letošnjega dobitnika nagrade, je predsedoval Tomaž Simčič, ob njem pa sta bila še Erika Jazbar in Ivo Jevnikar.