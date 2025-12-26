VREME
DANES
Petek, 26 december 2025
Nagrada Dušana Černeta

Ne kar mora, temveč kar zmore, naj človek stori

Letošnji dobitnik nagrade Dušana Černeta, osemintridesete po vrsti, je javni delavec Hadrijan Corsi iz Števerjana. Nagrado podeljujejo od leta 1976 v spomin na časnikarja in politika

Petra Ciglic |
Števerjan |
26. dec. 2025 | 19:13
Ne kar mora, temveč kar zmore, naj človek stori. Tako je Hadrijan Corsi parafraziral verze pesnika Simona Gregorčiča, ki so mu življenjsko vodilo. Danes, na god sv. Štefana, so Corsiju po praznični maši v cerkvi sv. Florijana v Števerjanu vročili 38. nagrado Dušana Černeta. Priznanje je prejel za svoje življenjsko delo v korist krajevne, zamejske in širše skupnosti na področju javne uprave, narodne, socialne in kulturne politike, cerkvenega življenja in gospodarstva. »Vedno je deloval modro, zanesljivo in daleč od skrajnosti,« je na račun dobitnika nagrade dejal Ivo Jevnikar.

Komisiji, ki je 13. decembra pri Knjižnici Dušana Černeta soglasno izbrala letošnjega dobitnika nagrade, je predsedoval Tomaž Simčič, ob njem pa sta bila še Erika Jazbar in Ivo Jevnikar.

Več v jutrišnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.

