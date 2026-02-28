Vannaccijeva stranka krepi vrste v Trstu

Nova stranka evropskega poslanca, ki je bil izvoljen kot kandidat Lige, in nekdanjega generala Roberta Vannaccija vstopa v tržaško politiko. Skrajno desna Nacionalna prihodnost se je s svojimi tržaškimi člani predstavila na včerajšnji novinarski konferenci. Lokalni vodja Angelo Lippi je napovedal, da bo desnosredinski tabor moral računati z njimi, ob tem pa je še dodal, da bodo o morebitni vlogi jezička na tehtnici že prihodnje leto odločali volivci.

Stranki so se poleg mestnega svetnika Salvatoreja Porra, ki je zapustil Brate Italije, pridružili še Vincenzo Zoccano, sicer nekdanji državni podsekretar v prvi vladi Giuseppeja Conteja in dejaven predvsem na področju socialnih politik, Valentina Banco, nekdanja ligaška odbornica za varnost v devinsko-nabrežinski občini (in trenutno članica upravnega odbora Slovenskega stalnega gledališča) ter Matteo Lakoseljac, svetnik v rajonskem svetu za Škedenj, Čarbolo, Valmauro in Naselje sv. Sergija.

»Korektni do Slovencev«

Vprašali smo, kakšen odnos bo ta stranka imela do slovenske manjšine. »S slovensko manjšino bomo imeli normalen, spoštljiv odnos. Časi nacionalističnih nasprotovanj so, upam, končani,« je dejal Lippi in pristavil, da gibanje nima zadržkov do manjšine in da bo blizu vsem skupnostim, ki imajo pravico do obstoja v mestu.