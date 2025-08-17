Ne ustavi jih niti ciljna črta

Klapa Engine je na štirih kolesih brezmejno modre fiat pande Dindi danes osvojila Oskemen. Mesto v Kazahstanu predstavlja cilj dirke Mongol Rally, na katero se je vpisala štandreška trojica, ki jo sestavljajo Robert Tabaj, Simone Lamo in Roberta Marussi. Iz Štandreža so krenili 11. julija. V Oskemen so trije pustolovci prispeli že včeraj zvečer, danes pa so se udeležili zaključne slovesnosti letošnje izvedbe Mongol Rally 2025.

»Reli se zaključi v Kazahstanu, čeprav se imenuje Mongol Rally, ker nekateri udeleženci ne smejo prečkati meje z Rusijo. Zaradi tega so že pred leti določili ciljno črto v Oskemenu,« za Primorski dnevnik pove Roberta Marussi. Uradni del relija se je zaključil, Klapa Engine pa bo svojo pot nadaljevala še naprej do Mongolije.

Svoje dogodivščine redno objavljajo na družbenih omrežjih. Utrinke s poti pa dnevno pošiljajo tudi svojim kar 118 sledilcem v skupini Whatsapp.

Včeraj so med drugim tudi sporočili, da dolga pustolovščina in vse, kar spada zraven, niso dobro deli zvesti maskoti - Vržotinu. Mali ohrovt, ki jih spremlja že celo pot, se namreč bori za preživetje. Člani Klape Engine, ki so se včeraj za nasvete obrnili na sledilce, pravijo, da Vržotina skrbno zalivajo, držijo v senci in mu celo predvajajo motivacijske pesmi.