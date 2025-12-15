Černetova nagrada za leto 2025 politiku in podjetniku Hadrijanu Corsiju

Nagrado Dušana Černeta za leto 2025, osemintrideseto po vrsti, prejme javni delavec Hadrijan Corsi iz Števerjana za življenjsko delo v korist krajevne, in širše slovenske skupnosti Italiji na področju javne uprave, narodne, socialne in kulturne politike, cerkvenega življenja ter gospodarstva. Tako je soglasno sklenila posebna komisija pri Knjižnici Dušana Černeta, ki jo podeljuje in jo sestavljajo Tomaž Simčič (predsednik), Erika Jazbar (članica) ter Ivo Jevnikar (član).

Nagrado bodo podelili v petek, 26. decembra, takoj po praznični maši, ki se bo v števerjanski župnijski cerkvi začela ob 11.15.

Od gospodarstva do politike

Letošnji Černetov nagrajenec ima dolgo kilometrino na družbenem, političnem in gospodarskem področju, so med drugim zapisali v utemeljitvi. Maja je obhajal 85-letnico in je še vedno živahno dejaven na različnih področjih. Polnokrvni Bric, rojen na Humu, od otroških let živi v Števerjanu. Poklicno se je kmalu usmeril v podjetništvo in trgovino. Na tem področju je bil med drugim med pobudniki Slovenskega gospodarskega združenja v Gorici in dolgo v vodstvenih telesih goriške trgovinske zbornice, Goriškega sklada za razvoj, mešanih italijansko-jugoslovanskih gospodarskih ustanov.

Od 60. let prejšnjega stoletja je v vodstvenih telesih narodnoobrambnega političnega gibanja: prej v domači Kmečko-delavski zvezi in Slovenski demokratski zvezi, po ustanovitvi na Goriškem leta 1975 pa v Slovenski skupnosti na občinski, pokrajinski in deželni ravni, lahko še beremo. Za stranko je kandidiral na številnih ravneh in v njej kril vrsto odgovornih mest, saj je bil goriški pokrajinski tajnik, dolga leta deželni podpredsednik itd. Leta 1965 je prvič stopil v števerjanski občinski svet in začel 44-letno pot v krajevni politiki. Tri mandate je bil župan v Števerjanu, ves čas njenega obstoja je bil v vodstvu in dolgo predsednik Briške gorske skupnosti ter nato Gorske skupnosti za Terske in Nadiške doline ter Brda. Leta 2017 mu je italijanski predsednik podelil naslov viteza italijanske republike.