Nekateri se Okusov veselijo, drugi pa manj

Tudi gostinci in trgovci se pripravljajo na največjo goriško prireditev, Okuse ob meji, ki bo v mestnem središču potekala od jutri do nedelje. Vsi pa se je ne veselijo. Na naše vprašanje, ali jim naval ljudi v teh prazničnih dneh prinaša več priložnosti za zaslužek ali več nevšečnosti, smo dobili različne odgovore, saj je obisk odvisen od tipologije trgovine oz. lokala, pa tudi od lege.

»Med Okusi ob meji delajo nekateri zelo dobro, drugi pa so brezdvomno oškodovani,« pravi Gianluca Madriz, pokrajinski predsednik zveze trgovcev Ascom Confcommercio. Po njegovih besedah se bolje godi tistim, ki delujejo v gostinskem sektorju, slabše pa trgovinam in lokalom, ki se težko vključijo v poulični praznik. »Po drugi strani so Okusi ob meji izredno pomembni za naš prostor, ker mu dajejo vidljivost in prepoznavnost, zato je žrtvovanje nekaterih žal potrebno,« je dodal.

Med lepo vključenimi v kulinarični vikend so na prvem mestu bari in kavarne. Ponekod so se v strogem mestnem središču pred obrati že pojavili paviljoni in stojnice, saj bodo nekateri gostinci svojo dejavnost razširili na zunanje prostore.