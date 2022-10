Nekdanji smodnišnici se obeta novo življenje

Namesto orožja ... vino in promocija prostora. Pri Petovljah, na območju Občine Zagraj, naj bi v nekdanjem skladišču smodnika čez čas zaživel nov projekt za turistično promocijo. Kraški vinar Edi Kante iz Praprota je namreč med devetimi podjetniki, ki so si na državni ravni zagotovili koncesijo za uporabo javne lastnine, ki jih je Agencija za javno dobro razpisala za obdobje največ 50 let. Razpis, ki so ga poimenovali Valore paese Italia, želi promovirati obnovo, prekvalifikacijo in promocijo javnih nepremičnin, ki jih država ne izkorišča več; namen je razvoj dejavnosti, ki so vezane na trajnostni turizem, kulturo, šport, izobraževanje, zaščito okolja itd.

Kraški podjetnik Edi Kante je razpis za nekdanjo smodnišnico v Petovljah, nad pokrajinsko cesto št. 8, osvojil z načrtom za razvoj obrata, ki bi pokušnjo lokalnih vin združeval s turistično in zgodovinsko promocijo širšega prostora. Kompleks nekdanjega skladišča smodnika obsega osrednjo stavbo, ki meri približno 400 kvadratnih metrov, 1,2 kilometra dolgo kaverno ter veliko asfaltirano dvorišče. V bližini je tudi več hektarjev gozda. Skladišče so zgradili med letoma 1975 in 1977, že več let pa je zapuščeno in neizkoriščeno.

Kanteta smo včeraj povprašali, kaj načrtuje z objektom. Opozoril je na dejstvo, da je birokratski postopek še v teku, vsekakor pa nam je delno razkril, kaj ima v mislih. »Moj projekt ima dva dela, klet in turizem. S proizvodnjo kleti gre vzporedno tudi sprejemanje gostov, torej turistična promocija. Gostom bi rad ponujal vino celotnega prostora; že v bližini tega objekta je nekaj vinskih kleti, na primer Castelvecchio in Grad Rubije. Rad bi promoviral Kras, vendar ne samo: to je lepa točka, saj veže kraško z drugimi vinorodnimi območji. Brda niso daleč, oznaka Isonzo tudi ne, v bližini je tudi Vipavska dolina. Poleg promocije krajevne proizvodnje pa bi radi ponujali tudi dogodke, vezane na gostinstvo, kolesarstvo, zgodovinsko dediščino. Rad bi povezal cel teritorij, treba ga je promovirati celostno,« je povedal Kante.