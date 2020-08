S podvodnim ribolovom se že vrsto let ukvarja tudi 30-letni David Croselli s Palkišča, doljanskega zaselka v doberdobski občini, ki poučuje fiziko in matematiko na goriškem liceju Trubar–Gregorčič. »Vse se je pravzaprav začelo, ko sem kot najstnik preživljal poletne počitnice z družino na Krku. Vedno sem se rad potapljal, iskal školjke, plaval in s čolna opazoval obalo,« se spominja Croselli in opozarja, da je podvodni ribolov neskončna pustolovščina, ki te vsakič, ko se potapljaš, obogati z novimi izkušnjami.

