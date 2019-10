Neznanci razstrelili bankomat v Romansu

Neznanci so danes okoli 3. ure zjutraj v Romansu razstrelili bankomat Zadružne banke iz Vileša in Štarancana. Eksplozija v Ulici Atleti Azzurri d'Italia je povzročila precej gmotne škode tako na bankomatu kot v samem delu stavbe, kjer je bil nameščen, ne pa v prostorih bančne poslovalnice. Zdi se, da neznancem ni uspelo izmakniti gotovine. Na kraj so prihiteli karabinjerji iz Gradišča, ki zadevo preiskujejo. Po poročanju očividcev naj bi na delu bila zlikovca, ki sta po eksploziji zbežala z avtomobilom.

Več v jutrišnjem (nedeljskem) Primoskem dnevniku.