Visoke temperature iz zadnjih dni so prebudile tudi prve pomladanske cvetlice. Ob robovih cest in v prisojnih legah so kar naenkrat izpod listja pokukali zvončki; še največ jih je med Gabrjami in Rubijami v sovodenjski občini, kaj kmalu bodo pobelili tudi okolico Doberdobskega jezera. Za zvončki bodo v prihodnjih dneh zapiskale rumene trobentice, zatem bodo na vrsti podleski in druge zgodnje znanilke pomladi.