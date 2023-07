Ni važno kam in za kakšno ceno, glavno je, da človek potuje

Destinacija ni važna, cena prav tako ne, glavno je, da se gre stran. To je vtis, ki si ga človek ustvari ob pogovoru z nekaterimi operaterji potovalnih agencij. Po obdobju mirovanja zaradi pandemije covida-19 so ljudje očitno komaj čakali, da se napotijo na počitnice tako v druge italijanske dežele kot v tujino.

Še več kot pred pandemijo

Pri potovalni agenciji Hemingway, ki deluje na Korzu Italia v Gorici, imajo občutek, da se je promet rahlo povečal ne samo v primerjavi z obdobjem covida, ampak tudi s tistim pred izbruhom pandemije, kar ni nihče pričakoval. Očitno so ljudje v obdobju covida in zapore prihranili denar, ki ga zdaj koristijo za potovanja. Pri tem se tudi ne ozirajo preveč na cene oz. podražitve, važno je odpotovati, čeprav samo za teden oz. največ deset dni. So družine z otroki, ki so pripravljene porabiti do tri, štiri ali pet tisoč evrov, pravijo pri agenciji, kjer so postregli tudi s primerom štiričlanske družine, ki je bila pripravljena porabiti 14.000 evrov za približno dvotedensko potovanje v New York in Santo Domingo. Denar absolutno ni predstavljal nobene ovire do junija oz. začetka julija, zdaj so se ljudje začeli pritoževati zaradi cen, a se vseeno odločijo odpotovati, pravijo operaterji.

Destinacije so najrazličnejše

Tudi destinacije, ki jih stranke izberejo, so najrazličnejše, kar je po besedah sogovornikov še en dokaz, da si po nekajletnem »prisilnem premoru« želijo kamorkoli. Tako se npr. odločijo za obisk kake od ostalih italijanskih dežel (tu se omenjajo zlasti Sardinija, Apulija, Kalabrija, Sicilija ali Marke), kar se tiče tujih destinacij, pa izbirajo potovanja npr. v Egipt ali Tunizijo ter tudi v bolj oddaljene kraje, kot sta otočji Mauritius in Sejšeli v Indijskem oceanu ali pa otok Bali v Indoneziji. Spet drugi se odločijo za letovanje v hribih ali pa za križarjenje po morju, tako da je paleta izbranih destinacij res raznolika. V tem trenutku potrjujejo tudi skupinska potovanja, pravijo pri agenciji, kjer dodajajo, da so tudi hotelske oz. namestitvene kapacitete v turističnih krajih precej zapolnjene, tako da je trenutek kar ugoden.