Festival Poklon viziji letos piše že 22. čezmejno filmsko zgodbo, ki povezuje različne kraje v Sloveniji in Furlaniji - Julijski krajini. Goriški Kinoatelje s partnerji nagrado Darka Bratine tokrat podeljuje Petru Zeitlingerju, v Pragi rojenemu avstrijskemu direktorju fotografije, ki zadnjih sedem let prebiva v italijanskem Premariaccu. Poklon nagrajenčevi ustvarjalnosti bo retrospektiva njegovih izbranih del – enajstih celovečercev in štirih kratkih filmov, ki bo predvajana v šestih slovenskih in italijanskih krajih.

»Zeintlinger se ne ustraši niti zahtev hollywoodskih produkcij niti izzivov nizkoproračunskih filmov,« letošnjega nagrajenca opisuje Mateja Zorn, vodja festivala. Nagrado Darko Bratina 2021 mu bodo podelili za njegov obsežni opus, v katerem raziskuje meje filmske govorice. »S svojim avtorskim pristopom podpira vizije režiserjev, hkrati pa nikoli ne pozabi na gledalca, ki ga želi čim bolj doživeto popeljati v filmsko izkušnjo,« je med drugim zapisano v obrazložitvi nagrade.

Tudi retrospektiva nagrajenčevih del bo ponudila pester nabor, od njegovega prvega animiranega kratkega filma, ki mu je omogočil vstop na akademijo, do prvega celovečerca, pri katerem je sodeloval tudi pri scenariju, in del, nastalih v tandemu z režiserjem Wernerjem Herzogom. Sicer pa je Zeitlingerjev obsežen opus, ki obsega več kot 90 dokumentarnih, igranih ter kratkih filmov, prepoznaven tudi po sodelovanjih z režiserji kot so Abel Ferrara, James Franco in Ulrich Seidl. Poleg tega je tudi direktor fotografije slovensko-italijanskega koprodukcijskega filma Sanremo (2020) v režiji Miroslava Mandića, slovenskega kandidata za nagrado oskar za najboljši mednarodni celovečerec.

Festival Poklon viziji se začenja 18. oktobra v Slovenski kinoteki v Ljubljani, filmska karavana se bo nato selila v Gorico, Novo Gorico, Ljubljano, Videm, Trst in Špeter. Zaključek bo 24. oktobra s povratkom na izhodišče v slovensko prestolnico. Zeitlinger bo na mojstrski delavnici 20. oktobra v goriški Hiši filma in med pogovori ob filmih razkril, kako sam nadgrajuje vizije kolegov režiserjev, ne da bi pri tem izgubil svoj avtorski pristop. V večernih urah se bo na isti lokaciji odvil še osrednji dogodek s podelitvijo nagrade Darko Bratina 2021. Sledila bo projekcija filma v 3D tehniki Jama izgubljenih sanj (The Cave of Forgotten Dreams, 2010). Dan kasneje, 21. oktobra, bo v novogoriškem Xcentru potekal seminar na temo Kulturni menedžer: Izzivi in vizije.

Še pred osrednjim delom festivala se bo med 8. in 10. oktobrom odvijala četrta edicija Prvih poletov s programom svežih in inovativnih vizij, ki so letos nastale na temo gozda. Na natečaj je praktično z vsega sveta prispelo 30 kratkih filmov, med njimi je tudi Rasa goriškega ustvarjalca Alexandra Faganela. Program Prvih poletov sta v Kinoateljejevih prostorih včeraj predstavila Aljaž Škrlep in Sandra Jovanovska. Projekcije prispelih del se bo odvijale v solkanski Mostovni. Na isti lokaciji bo 9. oktobra potekal poseben kino-koncert, ki bo občinstvu prinesel živo uglasbitev prvega italijanskega celovečerca L'inferno (1911).

V sodelovanju z Akademijo umetnosti Univerze v Novi Gorici se obeta tudi intermedijski performans Prostori razmišljanja Abirala Khadka, predstavil se bo še kolektiv časopisa Robida, Aljaž Škrlep pa bo predstavil svojo raziskavo Temačni gozd, s katero povezuje film, filozofijo, gozd in temačno umetnost. Celotno dogajanje se bo sklenilo 10. oktobra s podelitvijo nagrad Prvi Poleti.