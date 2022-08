Niz srečanj za zavedno in zavestno mladino

V sklopu triletnega izobraževalnega projekta Spretno(ra)sti, ki sta ga zasnovala Mladinski dom Gorica in Slovenski izobraževalni konzorcij – Slovik, bo zaživel niz srečanj, predavanj in ekskurzij Izviri naše istovetnosti: dobre prakse za zaveden in zavesten vsakdan. Cikel je nastal v organizaciji novonastale Akademije Mirko Špacapan in Mladinskega doma v sodelovanju s Krožkom Anton Gregorčič, s podporo Dežele Furlanije - Julijske krajine in s pokroviteljstvom Zveze slovenske katoliške prosvete in Občine Števerjan. Program sta v soboto v Trgovskem domu predstavila pobudnik projekta in števerjanski podžupan Marjan Drufovka in podravnateljica Mladinskega doma Ilaria Bergnach. Prisotne so nagovorili tudi predsednica Mladinskega doma Tamara Kosic, predstavnik Krožka Anton Gregorčič Julijan Čavdek in predsednica ZSKP ter števerjanska županja Franca Padovan.

Izobraževalni projekt Spretno(ra)sti je razdeljen na tri module; prvi je posvečen izobraževalnim delavnicam za mlade na različnih področjih, druga dva modula, katerim se posebno posveča Mladinski dom, pa sta posvečena javnemu nastopanju in aktivnemu državljanstvu. Prav v sklop aktivnega državljanstva se vključuje niz Izviri naše istovetnosti, ki je s posebnim poudarkom namenjen mladim. Na njih namreč sloni bodočnost Slovencev v Italiji in so največji kapital, v katerega je treba vlagati. Cikel dogodkov Izviri naše istovetnosti si želi ustvariti in utrditi žarišče za mlade, združiti mlade iz goriške, tržaške in videmske pokrajine in jih združiti pod vrednotami slovenstva, demokracije in krščanstva. V projekt so vključena politična predavanja in srečanja z raznimi intelektualci, potekala pa naj bi enkrat mesečno ob sobotah med 10. in 12. uro. Prvi dogodek je na programu že v soboto, 10. septembra, ko bo pod šotorom Drage v parku Finžgarjevega doma na Opčinah predaval Žiga Turk, ki bo spregovoril o Slovencih med Vzhodno, Srednjo in Zahodno Evropo ter o vlogi krščanske demokracije in izobraževanja v današnjem času.