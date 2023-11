Njihovo poslanstvo je pomoč skupnosti

gorica Dvanajst ilustracij iz novega stenskega koledarja, ki ga karabinjerji izdajajo vse od leta 1928, priča o vsakdanji pomoči ljudem in ključnih zgodovinskih trenutkih, med katerimi so se karabinjerji izkazali. Tema koledarja za leto 2024 je pomoč skupnosti, še posebno izstopa vloga karabinjerjev kot referenčna točka, ki je državljanom ob najrazličnejših primerih na razpolago. Za umetniško grafično podobo koledarja je poskrbel studio Pininfarina, pripoved karabinjerjevih dejanj pa so zaupali novinarju Massimu Gramelliniju.

Koledar je včeraj na goriškem pokrajinskem poveljstvu predstavil njegov vodja, polkovnik Massimiliano Bolis, ki je poudaril, da je poslanstvo karabinjerjev pomoč skupnosti. »Težko je verjeti, da so nekatere zgodbe iz koledarja resnične, vse pa se je zares zgodilo,« je še dejal. Koledarsko stran za mesec avgust so posvetili spominu na žrtvovanje treh karabinjerjev v Fiesolah, ki so se med drugo svetovno vojno, zato da bi rešili več civilistov, predali strelom nacistov. Uprizorjen je tudi referendum iz leta 1946, ko so v Italiji na volitvah izbirali med monarhijo in republiko, karabinjerji pa so bili zadolženi za varnost. Oktober je posvečen njihovi vlogi pri evakuaciji afganistanskih državljanov po napadu talibanov leta 2021, zabeležili pa so tudi trenutke iz bolj vsakdanjega delovanja, kot na primer zgodbo o karabinjerju, ki je prisluhnil zaskrbljenemu očetu in se osebno angažiral, da bi sina rešil iz kočljive situacije, ali pa o kolegici, ki je le z močjo besed rešila življenje.