Nocoj na Travniku glasba in ognjemet

Občina Gorica vabi danes, prvega januarja, na praznik Wonder Company 2K24 na Travnik. Včeraj so se župan Rodolfo Ziberna in sodelavci zaradi slabe vremenske napovedi odločili, da silvestrovanje s plesom in ognjemetom preložijo na današnji dan. Animacija z ekipo Radia Company se bo začela ob 21. uri: za glasbo bosta poskrbela didžeja Igor Pezzi in Alex O'Neill, pirotehnični spektakel bo ob 22.30. Župan Rodolfo Ziberna pravi, da se ne kesa svoje odločitve o preložitvi praznika. »Želeli smo biti previdni, saj je bila napoved res slaba, ob tem pa nismo hoteli zapravljati javnega denarja,« je dejal. Mnogi Goričani so glede tega kritični, drugi pa menijo, da bi bil ognjemet ob slabem vremenu nesmiseln in se bodo nocoj odpravili na Travnik.