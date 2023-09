V parku ob vili Rafut sicer še potekajo zaključna ureditvena dela, zato še ni odprt za javnost, a bistvo prenove je že vidno: nove zasaditve dreves in grmovnic, urejene in očiščene poti, nova urbana oprema, nov prireditveni plato in inovativno otroško igrišče. Vse to bo prihodnje leto vabilo turiste in domačine na oddih v zeleni objem parka, ki s svojimi prvinami nima primere v Sloveniji in širše.

»Park je sedaj mogoče videti v približno takšnem sijaju, kot si ga je Antonio Laščak zamislil pred stotimi leti,« opisuje turistični vodnik Blaž Kosovel, ki je na ogled po parku te dni popeljal prve skupine obiskovalcev. V okviru dogodkov ob prazniku novogoriške mestne občine in Evropskega tedna mobilnosti je bilo namreč mogoče predčasno pokukati v zeleno oazo med Gorico in Novo Gorico, ki je bila dolga leta skrita očem javnosti. »Dobili smo nov javni prostor, nov park, ki bo v bodoče odprt od jutra do večera. V njem bo tudi kavarna, veliko zanimive urbane opreme, otroško igrišče ... Tako da bo to nov prostor za druženje in počitek,« našteva Kosovel.