Nov slovenski jaslični oddelek prihodnje leto

Na slovenski jaslični oddelek za malčke od 3. do 12. meseca starosti, ki se je v Gorici obetal za letošnje šolsko leto, bo treba čakati še vsaj do septembra 2023. Njegovo odprtje v prostorih centra Lenassi je bilo namreč vezano na začetek obnove stavbe na Drevoredu Virgilio, v kateri domujejo največje jasli v Gorici – jasli Incantatempo –, gradbena dela pa je morala Občina Gorica iz logističnih razlogov preložiti na prihodnje leto.

Ne glede na to so na občinskem uradu za vzgojne dejavnosti letos zabeležili povečano povpraševanje po vpisu otrok v obstoječe jasli, kjer so že zapolnili prav vsa razpoložljiva mesta. Na čakalnem seznamu je čez dvajset otrok iz goriške občine, kar je precej več kot običajno, skupaj z malčki iz drugih občin pa obsega seznam izostalih skoraj trideset imen.

Protipotresno prenovo stavbe na Drevoredu Virgilio načrtuje Občina Gorica že več let. Ker gre za dokaj obsežna dela in za največje jasli v mestu – v štirih oddelkih bodo letos imeli 63 otrok –, je bilo treba pred odprtjem gradbišča seveda najti drugo rešitev oz. prostore, v katerih bi lahko začasno gostili malčke. Izkazalo se je, da bi bilo najlažje preurediti center Lenassi, kjer so nameravali že z letošnjim šolskim letom odpreti tudi slovenski oddelek za dojenčke od 3. do 12. meseca. S tem bi v skladu s pričakovanji slovenske narodne skupnosti, ki je na to potrebo preko svojih občinskih svetnikov in ustanov pisno opozorila septembra lani, dopolnili mestno vzgojno ponudbo v slovenskem jeziku. V jaslih Tika Taka v Ulici Rocca lahko namreč sprejemajo le otroke od 12. do 36. meseca starosti, kar pomeni, da morajo malčki, ki varstvo potrebujejo že pred dopolnitvijo prvega leta, v jasli z italijanskim učnim jezikom.

»Preložitev obnove stavbe na Drevoredu Virgilio in preureditve centra Lenassi je bila zavestna odločitev. Trenutno je namreč na gradbenem področju preveč težav. Ob tem, da imajo podjetja polne roke dela zaradi raznih subvencij in olajšav, mnogi poročajo tudi o rekordno dolgih zamikih dobav gradbenih materialov. Zamude pri dokončanju del so bile realna možnost, ki pa si je nismo mogli privoščiti, zato smo raje prestavili začetek del na prihodnje leto,« nam je pojasnila Silvana Romano, ki je v goriškem občinskem odboru odgovorna za socialo in storitve na področju vzgoje. Posledično ne bo mogel letos zaživeti niti nov slovenski oddelek za najmlajše otroke, saj zanj za zdaj ni primernih prostorov.