Nova Gorica in Gorica bosta gostili letno srečanje programa Interreg

»Nova Gorica in Gorica bosta zadnji teden marca 2025, ko bosta skupaj Evropska prestolnica kulture, gostili tudi letno srečanje programa Interreg. Evropska komisija je uradno potrdila to izbiro, ki je za nas zelo dragocena priložnost. Skozi projekt GO! 2025 lahko namreč konkretno pokažemo, da politike čezmejnega sodelovanja delujejo in jih je treba okrepiti,« pravi Barbara Zilli, deželna odbornica za finance, ki je na včerajšnji seji deželnega odbora FJK predstavila tudi stanje izvajanja programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027.

Letno srečanje Interreg je pomemben mednarodni dogodek, ki bo privabil več kot 400 delegatov - visokih predstavnikov evropskih institucij. »Srečanje bo pomemben trenutek za razmislek o programu Interreg po letu 2027. Okrepili bomo lahko projekte čezmejnega sodelovanja tudi z izkušnjami, pridobljenimi v goriškem čezmejnem prostoru, ki je mejo znal preoblikovati v veliko priložnost za razvoj,« meni odbornica Zilli. Izpostavila je tudi strateške projekte Adrioncycletour, Poseidone in Kras/Carso, ki so bili financirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za skupnih 10,5 milijona evrov.