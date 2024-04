Nova Gorica prijaznejša za ranljive skupine

»Nova Gorica je sedaj res postala prijazna za slepe in slabovidne pešce,« poudarja Igor Miljavec, predsednik novogoriškega medobčinskega društva slepih in slabovidnih. V več delih mesta so se zaključile oz. se še zaključujejo razne prenove: od novih kolesarskih poti po Cankarjevi in Rejčevi ulici do prenovljenih avtobusnih postajališč. Povsod so pri prenovi upoštevali potrebe uporabnikov z različnimi oviranostmi. Za slepe in slabovidne so po tleh namestili ustrezne taktilne oznake. Člani omenjenega društva so se z novimi prilagoditvami, ki jim lajšajo hojo po mestu, seznanili včeraj, v družbi novogoriškega župana Sama Turela in predstavnikov policije.

»Sodelovali smo že pri pripravi spletne strani, torej na področju digitalne dostopnosti. Tesno sodelujemo vsakokrat, ko izvajamo kak nov infrastrukturni projekt na način, da so na novo zgrajeni objekti primerni za vse vrste oviranosti, tako za slepe in slabovidne kot za ljudi na invalidskih vozičkih,« pojasnjuje Turel. Podoben način sodelovanja društvo vzpostavlja tudi z občinama Vipava in Ajdovščina, dogovori potekajo tudi z občino Brda.

Tovrstnemu sodelovanju se že leta tvorno pridružuje novogoriška policijska uprava. »Kot prvi v Sloveniji smo že pred leti izvajali projekt, in sicer Z roko v roki za večjo varnost slepih in slabovidnih, ki je leta 2011 kot primer dobre prakse postal vsedržavni,« pravi tiskovni predstavnik novogoriške policije Dean Božnik. Pomen dostopnosti v mestu bo še večjo težo dobil v času Evropske prestolnice kulture prihodnje leto, zato župan obljublja, da bodo temu vprašanju še naprej posvečali veliko pozornosti.