Nova Gorica spet zažarela

Bevkov trg in druge novogoriške ulice so včeraj prevzeli svetlobni prizori Zemlje, lebdečih meduz, ogromnih očes, kovinskega obraza, interaktivne površine, na kateri voda ustvarja svetlobne risbe in še veliko več. Začel se je namreč priljubljeni R.o.R festival, ki bo zanimive umetniške instalacije, v katerih uživajo tako odrasli kot otroci, ponujal do nedelje, 5. oktobra. Na odprtju so obiskovalce pozdravili župan Mestne občine Nova Gorica Samo Turel, umetniška vodja Festivala R.o.R Sendi Mango (skupina BridA) in direktorica Javnega zavoda GO! 2025 mag. Mija Lorbek.

Ob mraku so glasba in mogočne svetlobne instalacije združile prav vse generacije. Otroci so navdušeno raziskovali, odrasli pa občudovali igro svetlobe in prostora, ki se med festivalom kaže v drugačni luči, kot smo ga sicer vajeni.

Na festivalu se predstavljajo tako umetniki, ki delujejo na presečišču znanosti, umetnosti in tehnologije, kot tudi strokovnjaki in znanstveniki z različnih področij. Med sodelujočimi je avdiovizualna umetnica Martina Testen, ki je s Simonom Šercem ustvarila projekt Nokturno. Le-ta je na festivalu v Novi Gorici premierno na ogled.

Drugo zvočno delo Martine Testen - Early morning in Mesnjak forest - je bilo uvrščeno v zbirko 15 najboljših terenskih zvočnih del zadnjega desetletja, ki jo je pripravila priznana platforma Cities and Memory z Oxforda. Omenjeno zvočno delo je bilo v zbirko The First Ten Years: Field Recordings, objavljeno 15. septembra, izbrano izmed 7000 posnetkov več kot 2000 ustvarjalcev iz 130 držav.