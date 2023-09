Nova Gorica tudi Gnove Gurize

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje je v prejšnjih dneh v nekaj krajih po Gorici namestilo nove usmerjevalne table za kolesarje, na katerih je Nova Gorica zapisana tudi s furlanskim imenom Gnove Gurize. Nove table so opazili tudi na novogoriški občini in na svoji občinski Facebook strani pohvalili potezo v duhu večjezičnosti goriškega prostora in sožitja.

Po drugi strani je v prejšnjih dneh novogoriški župan Samo Turel z županom Gorice Rodolfom Ziberno spregovoril o pomanjkanju slovenskih prevodov na prireditvi Okusi ob meji. Predstavitve festivala v slovenščini ni bilo mogoče najti, prav tako ne obvestil v slovenskem jeziku, kar je seveda zmotilo številne slovenske obiskovalce praznika. Goriški župan se je v imenu organizatorjev opravičil in napovedal, da se bo v prihodnjem letu osebno zavzel za ustrezen prevod sporočil v slovenski jezik.