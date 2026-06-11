Nove kamere bodo »brale« registrske tablice

»Naše mesto ima posebne značilnosti in kritičnosti. Znotraj občinskega območja se nahajajo deželno letališče, pomemben avtocestni priključek ter dve železniški postaji. Zaradi tega je potrebno varnosti in preventivi namenjati posebno pozornost in skrbno nadzorovati območje,« pravi ronški župan Mauro Benvenuto, ki je včaraj s prefektinjo Ester Fedullo na goriški prefekturi podpisal sporazum za povečanje varnosti na območju Občine Ronke. Dogovor je v skladu s sporazumom o nameri za krepitev urbane varnosti, ki so ga septembra lani sklenile Dežela Furlanija - Julijska krajina, prefekture v Trstu, Vidmu, Gorici in Pordenonu ter Združenje italijanskih občin (ANCI).

Protokol je del politike integrirane varnosti, ki temelji na sodelovanju med državo in lokalnimi skupnostmi, je pojasnila prefektinja. »Sporazum predvideva možnost uporabe deželnih sredstev za krepitev urbane varnosti, in sicer z nadgradnjo sistema videonadzora z uvedbo naprednega sistema za prepoznavanje registrskih tablic, ki omogoča dostop do podatkov o prometu vozil na nacionalni ravni,«je poudarila.

Na strateških točkah

Predstavljajmo si, da se vozilo, prijavljeno kot ukradeno v okolici Milana, odpravi proti Goriški. Ko prečka eno izmed vstopnih točk v Ronke, ga zabeleži kamera sistema Targa System. V nekaj trenutkih sistem prebere registrsko tablico in jo primerja z državnimi podatkovnimi bazami. Ker je vozilo označeno kot iskano, se samodejno sproži opozorilo, ki ga prejmejo pristojni varnostni organi. Policijska patrulja lahko ukrepa, še preden vozilo doseže svoj cilj. Gre za enega najpomembnejših tehnoloških sistemov za nadzor prometa in zagotavljanje varnosti v Italiji, je za Primorski dnevnik razložil podpolkovnik Gianluigi Bevacqua, vodja operativne enote goriškega pokrajinskega poveljstva karabinjerjev. Kamere so po celi državi nameščene na strateških točkah, kot so vstopi v mesta, avtocestni priključki, območja železniških postaj, letališč in drugih prometnih vozlišč. Kamere samodejno prepoznavajo registrske tablice vseh mimo vozečih vozil ter podatke v realnem času preverjajo.

Sistem uporabljajo tako občine kot državni varnostni organi. Cilj je preprečevanje kriminalitete z vse tesnejšim sodelovanjem med državnimi varnostnimi organi in lokalno policijo. Protokol predvideva tudi vzpostavitev koordinacijske skupine ter stalno usklajevanje s pokrajinskim odborom za javni red in varnost, je še poudarila prefektinja Fedullo.

Ne samo za Ronke

Na območju ronške občine bodo pred koncem leta skupno namestili petnajst tovrstnih kamer, je razložila poveljnica ronške lokalne policije Paola Trinco. »Kamere, ki so opremljene s sistemom odčitavanja registrskih tablic, so tehnološko zapletene in niso navadne kamere,«je pojasnil goriški kvestor Luigi Di Ruscio. Kamere delujejo na podlagi optičnih vlaken, zaradi tega zahteva njihova namestitev več časa. »Prisotnost nadzornih kamer in sistema za odčitavanje registrskih tablic ni koristno le za Občino Ronke, temveč za celotno državo. Nahajamo se na vzhodni italijanski meji, kjer potekajo pomembni prometni tokovi proti Evropi, zato je spremljanje prehodov ključnega pomena za varnostne dejavnosti na nacionalni ravni,« je opozoril kvestor. Poudaril je tudi, da bi se lahko v prihodnosti poleg tehnologije posluževali tudi usposobljenih pozornih občanov.

»Ne živimo na območju, ki bi ga zaznamovala kriminaliteta, ki bi povzročala posebno zaskrbljenost, vendar je vsako dodatno orodje dobrodošlo pri preprečevanju in odkrivanju kakršnegakoli kaznivega dejanja,« je dodal Bevacqua. »To je brez dvoma pomembno orodje tudi za naše naloge nadzora na gospodarskem in finančnem področju. Zato podpis tega protokola pozdravljamo z velikim optimizmom,« je sklenil poveljnik finančne policije v Tržiču Luca Michele Traversa.