Novi prostori za vse večje izzive

Vse več je otrok in mladih, ki imajo duševne težave; pandemija jih je izredno povečala, kar so občutili tudi v oddelku otroške nevropsihiatrije tržiške bolnišnice, kjer so včeraj predali namenu toliko pričakovane prenovljene prostore v tretjem nadstropju. Posameznim starostnim obdobjem so posvečene posamezne sobe, strokovnjaki multidisciplinarne ekipe imajo na voljo vsak svoj prostor. Investicija v nove prostore znaša več kot 1,7 milijona evrov; levji delež je prispevala Dežela Furlanija - Julijska krajina preko zdravstvenega podjetja Asugi, medtem ko je začetni vzgib in pobudo za projekt dalo združenje Dinamici. V teku petih let so zbrali 220.000 evrov, na včerajšnjem odprtju jim je Zadružna banka iz Štarancana in Vileša prispevala še 60.000 evrov. Sredstva, zbrana z raznimi nabirkami, so namenili nakupu opreme v novih prostorih.

LANI SPREJELI 1300 OTROK

Pot do novega oddelka se je začela pred petimi leti, zaradi česar je bila včerajšnja slovesnost za marsikoga ganljiv trenutek. »To je po eni strani velik dosežek, saj izhajamo iz res zelo različne situacije; po drugi strani pa je tudi nov začetek. V tem oddelku imamo zdaj veliko več ambulant, imamo prostore za posamezne ciljne skupine, sobe se lahko tudi prilagodi in personalizira glede na težave, ki jih imajo otroci. Vse to nam bo omogočilo, da razširimo svojo dejavnost in storitve,« je za Primorski dnevnik povedal direktor oddelka Boris Černic. Oddelek je tudi spremenil svoje ime: v preteklosti se je govorilo o otroški nevropsihiatriji, zdaj pa je uradno ime »Centro Disturbi del Neurosviluppo e Psicopatologia dell’età Evolutiva« (Center za motnje v nevrorazvoju in psihopatologijo razvojne dobe). Da so novi prostori izredno pomembni za delo oddelka, pričajo tudi podatki o številu uporabnikov. »V letu 2021 smo sprejeli 1300 otrok. Povpraševanje se je izredno povečalo po prvem letu pandemije. Naše storitve so bile vedno dobro ukoreninjene tako v tem prostoru kot v mreži storitev, zaradi česar lahko rečemo, da je povpraševanje vedno prišlo do nas. Obdobje pandemije pa je povpraševanje močno pospešilo. Ti dve leti sta otrokom in pubertetnikom odvzeli možnost izkušenj, ki so osrednjega pomena za gradnjo kompetenc, v primeru pubertetnikov pa tudi identitete. Med mladimi tako močno rase, na primer, izogibanje socialnim stikom,« je razložil Černic.