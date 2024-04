Novi razpis za male projekte pritegnil veliko pozornosti

Po objavi novega razpisa iz Sklada za male projekte (Small projects fund), v okviru katerega je na voljo približno poldrugi milijon evrov, je EZTS GO včeraj na svojem goriškem sedežu priredil prvo informativno delavnico. V živo je na njej sodelovalo 70 udeležencev - najvišje možno število -, približno toliko ljudi z obeh strani meje je dogodku sledilo po spletu.

Delavnica je potekala v italijanščini in slovenščini, poskrbljeno je bilo za simultano prevajanje. Goste sta pozdravili Francesca Sibilla iz Centralnega direktorata za finance Dežele FJK in direktorica EZTS GO Romina Kocina. Drugi razpis za male projekte so predstavili pomočnik direktorice Tomaž Konrad, strokovni sodelavki za projekte Micaela Passon in Lara Devetak ter strokovna sodelavka za komunikacijo Maja Radovanović.

Drugi razpis preprostejši

Prijavo na drugi razpis iz Sklada za male projekte so nekoliko poenostavili. Izključili so nekaj prilog, potrebnih pri prijavi na prvi objavljeni razpis. Prijave za drugi razpis bodo odprte do 14. maja, in sicer do 13. ure. Svoje projekte lahko predstavijo društva, podjetja, javni zavodi, izobraževalne in akademske ustanove, raziskovalni centri, podjetniška združenja in drugi subjekti. Vrednost projektov lahko znaša od 30.000 do 150.000 evrov, trajajo pa lahko do 18 mesecev (zaključek najkasneje 31. decembra 2026). Skupno namenjajo razpisu skoraj 1,5 milijona evrov.

Projektni predlogi naj bodo tokrat posvečeni aktivnemu vključevanju ter participaciji otrok in mladih do 30. leta starosti, spodbujanju zelene mobilnosti ter socialne in okoljske trajnosti, promociji in krepitvi kulture večjezičnosti ter promociji dobrega počutja in družbene kohezivnosti skozi šport in rekreacijo, ki bi bila dostopna vsem, so povedali na predstavitvi razpisa. Projektna cilja pa sta tokrat bolj socialna in vključujoča Evropa z izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic ter krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialnem vključevanju in socialnih inovacijah.

Prijava poteka na spletni platformi Jems, dokumentacija in druge informacije, vključno s priročnikom uporabe sistema Jems, so na voljo na spletni strani EZTS GO.