Novi zabojniki za male elektronske in električne aparate

Podjetje Isontina Ambiente, ki skrbi za zbiranje in predelavo gospodinjskih odpadkov v 25 občinah nekdanje goriške pokrajine in treh na tržaškem zahodnem Krasu, je aktivno pristopilo k Evropskemu tednu za zmanjševanje količine odpadkov, ki bo letos od 22. do 30. novembra. Teden je namenjen osveščanju državljanov članic EU o potrebi po preprečevanju nastajanja odpadkov in trajnostnem ravnanju z njimi. Letos se bodo tematsko osredotočili na pravilno ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO, v italijanščini RAEE), kamor sodi pet sklopov tehnoloških odpadkov od hladilnikov do velikih gospodinjskih aparatov, od televizorjev in monitorjev do majhnih električnih/elektronskih aparatov in do svetlobnih virov, kot so varčne sijalke in neonske luči.

Pri podjetju Isontina Ambiente se bodo osredotočili na odpadke skupine R4, ki zajema male aparate, sta včeraj na srečanju z novinarji povedala direktor podjetja Giuliano Sponton in odgovoren za stike z javnostmi Stefano Russo. Sodelovali so na vsedržavnem razpisu Koordinacijskega centra za ločeno zbiranje in predelavo OEEO (RAEE) in bili - edini v Furlaniji - Julijski krajini in na 4. mestu v vsedržavnem merilu - že četrtič nagrajeni z denarnim prispevkom, ki bo kril 70 odstotkov posebnega projekta vrednega 50 tisoč evrov za spodbujanje k ločenemu zbiranju in predelavo odpadkov R4.

Te odpadke so do pred kratkim ločeno zbirali pri osrednjih ekoloških otokih v Gorici in Tržiču. S prispevkom bodo posebne zabojnike postavili še v sedmih zbirnih centrih po drugih občinah, tako da bi bilo selektivno zbiranje čim bolj kapilarno in dostopno občanom. Novost bodo promovirali v okviru napovedanega evropskega tedna, ko bo podjetje Isontina Ambiente na lastno pest posebne zabojnike postavila v 16 občinah, ki so doslej pristopile k pobudi, lahko pa se bo do 22. novembra pridružila še katera.

Zabojnike srednje velikosti, podobne tistim za sortiranje kuhinjskih odpadkov v stanovanjskih blokih, od katerih se bodo razlikovali zaradi rdečega pokrova in oznake RAEE oz. OEEO, bodo namestili na nadzorovana mesta, večinoma na dvorišča ali ob vhodih sedežev občin. Na seznamu ni Gorice in Tržiča, kjer so v začetku oktobra namestili nekoliko večje zabojnike, opremljene s čitalnikom, ki prebere kodo na deželni storitveni kartici oz. zdravstveni izkaznici, kar nam omogoči, da odpremo vratca in zatem odvržemo v notranjost odrabljene elektronske naprave.

Med slovenskimi občinami so pristopile občine Sovodnje, Doberdob in Zgonik, zabojnikov pa imajo na voljo še nekaj za morebitne zamudnike.

Vsebujejo tudi zlato

Kateri odpadki sodijo v skupino R4? To so vsi mali električni in elektronski aparati ter pripomočki kot na primer mobilni telefoni in polnilci, tablice, USB-ključki, slušalke, sušilniki za lase, električni brivniki, električno orodje, elektronske igrače in nasploh vsi mali gospodinjski aparati. Ti odpadni predmeti vsebujejo dragocene materiale, kot so baker, zlato in aluminij. Gre za dragocene snovi, ki jih je možno predelati in ponovno uporabiti, pri čemer se zmanjšuje potreba po uvozu surovin, tako da ima njihova selekcija in predelava nezanemarljiv ekonomski učinek, obenem pa je dragocen prispevek k varstvu okolja, saj gre v mnogih primerih za težko onesnažujoče snovi.

Kot je pri podjetju Isontina Ambiente že stalnica, bo vse informativno gradivo dvojezično, pri čemer gre pobudnikom pohvala tudi za skrbno obliko, saj je gradivo, ki smo ga prejeli na novinarski konferenci, v lepi knjižni slovenščini.