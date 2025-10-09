Novi zabojniki za male elektronske naprave

Podjetje Isontina Ambiente je nabavilo osem novih zabojnikov za male elektronske naprave. Štiri je namestilo v Gorici, ravno tako štiri bodo na voljo v Tržiču.

»V nove zabojnike lahko odvržemo odslužene mobilne telefone, njihove polnilnike, male kuhinjske aparate in druge elektronske naprave. V bistvu vanje lahko damo vse, kar imamo doma elektronskega in je dovolj veliko, da gre skozi odprtino na zgornjem delu zabojnikov,« je včeraj pojasnil Giuliano Sponton, direktor podjetja Isontina Ambiente, v Ulici Garzarolli v Gorici, kjer so postavili enega izmed novih zabojnikov za elektronske naprave.

Zabojniki so opremljeni z napisi v italijanščini, slovenščini in furlanščini. Na vrhu zabojnikov je čitalnik, ki prebere kod na deželni storitveni kartici oz. zdravstveni izkaznici, kar nam omogoči, da odpremo vratca in zatem odvržemo v notranjost odrabljene elektronske naprave.

Prispevek k recikliranju

»Z novimi zabojniki si prizadevamo, da bi povečali delež recikliranih elektronskih odpadkov, ki imajo visoko vrednost zaradi kovin, iz katerih so sestavljeni elektronski elementi. Na deželni ravni letno recikliramo v povprečju sedem kilogramov elektronskih odpadkov na osebo. V tržaški pokrajini je povprečje 6,2 kilograma, v goriški pokrajini pa 6,7 kilograma. Računamo na to, da bomo tudi po zaslugi novih zabojnikov povečali ta delež,« je še poudaril Sponton.

V Gorici so postavili štiri nove zabojnike. Poleg Ulice Garzarolli so na voljo še v Ulici Diacono, v Ulici Gramsci v Stražcah in ob robu parkirišča v Ulici Giustiniani. Štiri zabojnike bodo namestili v Tržiču.

»Zabojnike smo nabavili s pomočjo konzorcija RAEE. Stali so 52.000 evrov, konzorcij RAEEnam je zagotovil prispevek 40.000 evrov,« je še povedal Sponton. Zadovoljstvo nad postavitvijo novih zabojnikov izraža tudi občinski odbornik za okolje Francesco Del Sordi. »Novi zabojniki predstavljajo nov kamenček v mozaiku prizadevanj za povečanje deleža odpadkov, ki jih recikliramo. Elektronske odpadke je treba že itak reciklirati, vendar jih je toliko in so pogosto tako majhni, da jih marsikdo včasih po pomoti odvrže kar v vrečo za suhe odpadke. Zdaj jih bo lahko ponesel v nove zabojnike, ki bodo vedno na razpolago, tako da ne bo težav, saj niso vezani na urnike zbirnih centrov,« je še povedal Del Sordi, ki je prepričan, da bi bilo vredno tovrstne zabojnike namestiti tudi po drugih občinah, kot velja za posode za odpadno jedilno olje.

Nove zabojnike za elektronske odpadke, ki so nameščeni po Gorici in Tržiču, lahko uporabljajo tudi prebivalci drugih občin, saj je cilj njihove namestitve kakorkoli ta, da bi zbrali čim več odsluženih malih elektronskih naprav