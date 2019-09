Novogoriška potujoča knjižnica tudi v Bračan, Doberdob in Špeter

Potujoča knjižnica oz. bibliobus Goriške knjižnice Franceta Bevka v Novi Gorici bo v kratkem razveseljevala tudi otroke slovenske osnovne šole in vrtca v Bračanu. »Na prvi obisk gremo v petek, 11. oktobra. Obiskovali jih bomo v času kosila, med 13. in 15. uro. V Bračan bomo z bibliobusom odhajali enkrat mesečno, tako kot v Doberdob in Špeter,« z zadovoljstvom napoveduje direktorica novogoriške knjižnice, Irena Škvarč.

Dogovarjanja o razširitvi obiskov čez mejo še na tretjo osnovno šolo, so trajala nekaj časa, pravi Škvarčeva. Bibliobus je namreč zelo zaseden. »S težavo, a vseeno smo našli dodaten termin za obisk v Bračanu, tako da bomo na isti dan obiskali še šolo s slovenskim učnim jezikom v Doberdobu,« pravi direktorica in dodaja, da je odziv v Bračanu že sedaj zelo pozitiven, zato je prepričana, da bodo med 45 osnovnošolci in 29 vrtčevskimi otroki dobili številne nove bralce.