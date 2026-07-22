Novogoriški policisti iščejo lastnika zaseženega gorskega kolesa

Novogoriški policisti iščejo lastnika gorskega kolesa, ki so ga zasegli moškemu, vpletenemu 14. junija v pretep na območju železniške postaje v Novi Gorici. Gre za novejše gorsko kolo znamke Specialized, temno modre barve z rdečim napisom »SPECIALIZED« s serijsko številko WSBC920320049P. Menjalnik in krmilo sta poškodovana. Kolesa ni v uradnih evidencah ukradenih predmetov, vendar novogoriški policisti sumijo, da gre lahko za plen premoženjskega kaznivega dejanja.
Novogoriški policisti so 14. junija posredovali na območju železniške postaje v Novi Gorici, kjer so bile v pretep vpletene tri osebe, dva državljana Italije in državljan Slovenije. Za slednjega sumijo, da je bil povzročitelj. Eden od udeleženih, državljan Italije, se je lažje poškodoval in je zaradi lažjih poškodb poiskal zdravniško pomoč v Italiji.
Policisti Policijske postaje Nova Gorica pozivajo morebitnega lastnika oziroma oškodovanca, ki bi prepoznal navedeno kolo, naj se zglasi na Policijski postaji Nova Gorica, Sedejeva ulica 11, 5000 Nova Gorica, kjer bo lahko preveril, ali gre za njegovo lastnino. S seboj naj ima tudi morebitna dokazila o lastništvu oziroma druge podatke, ki bi lahko pripomogli k zanesljivi identifikaciji kolesa (na primer račun o nakupu, fotografije, podatke o serijski številki, posebnih oznakah ali drugih značilnostih kolesa).
Za dodatne informacije so policisti Policijske postaje Nova Gorica dosegljivi na telefonski številki (05) 303 44 00 oziroma po elektronski pošti pp_nova_gorica.pung@policija.s