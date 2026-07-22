Novogoriški policisti iščejo lastnika zaseženega gorskega kolesa

Novogoriški policisti iščejo lastnika gorskega kolesa, ki so ga zasegli moškemu, vpletenemu 14. junija v pretep na območju železniške postaje v Novi Gorici. Gre za novejše gorsko kolo znamke Specialized, temno modre barve z rdečim napisom »SPECIALIZED« s serijsko številko WSBC920320049P. Menjalnik in krmilo sta poškodovana. Kolesa ni v uradnih evidencah ukradenih predmetov, vendar novogoriški policisti sumijo, da gre lahko za plen premoženjskega kaznivega dejanja.

Novogoriški policisti so 14. junija posredovali na območju železniške postaje v Novi Gorici, kjer so bile v pretep vpletene tri osebe, dva državljana Italije in državljan Slovenije. Za slednjega sumijo, da je bil povzročitelj. Eden od udeleženih, državljan Italije, se je lažje poškodoval in je zaradi lažjih poškodb poiskal zdravniško pomoč v Italiji.