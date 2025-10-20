Novogoriški policisti obravnavajo nov primer spolnega nasilja

Novogoriški policisti obravnavajo kaznivo dejanje spolnega nasilja, ki ga je utemeljeno osumljen tuji državljan. Ta je bil po zaslišanju pri preiskovalnem sodniku izpuščen na prostost, so za STA danes pojasnili na Policijski upravi (PU) Nova Gorica. Slovenske novice poročajo, da naj bi napadalec otipaval več oseb.

Po pojasnilih PU Nova Gorica so policisti osumljenega tujega državljana prijeli in ga s kazensko ovadbo privedli v nadaljnji postopek k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici. Po opravljenem zaslišanju je bil izpuščen na prostost. Razlogov za izpustitev osumljenega na policiji ne navajajo.

Ob tem so poudarili, da morajo pri javnem komuniciranju kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost spoštovati pravice žrtve do zaščite njene identitete in njene dobrobiti. Preiskave tovrstnih občutljivih kaznivih dejanj zato v javnosti komunicirajo strogo v okviru interesa posamične preiskave in varstva osebnih podatkov, kakor tudi zaščite žrtev in preprečevanja njihove ponovne viktimizacije, so navedli.

Slovenske novice danes poročajo, da naj bi prejšnjo nedeljo zvečer nekaj sto metrov od Dijaškega doma Nova Gorica osumljeni otipaval mladoletno dijakinjo, kasneje naj bi se dotikal ukrajinske begunke, začasno nastanjene v omenjenem dijaškem domu, dan kasneje pa naj bi nadlegoval še študentko v tem domu. Takrat so ga prijeli policisti in ga odpeljali v pridržanje, navajajo Slovenske novice.

Dogodke je časniku potrdil ravnatelj dijaškega doma Dragan Kojić. Povedal je, da se spolno nasilje nad dijakinjo ni zgodilo v prostorih doma niti na njegovih zunanjih funkcionalnih površinah. Policija je po njegovih besedah na prijavo odzvala takoj, dijakinja pa je bila deležna strokovne podpre.

V Novi Gorici sicer še vedno odmeva še en nedavni primer spolnega napada na mladoletnika v mestu. Kaznivega dejanja spolnega nasilja nad mladoletno osebo je utemeljeno osumljen tuji državljan, ki je po zaslišanju pri preiskovalnem sodniku novogoriškega sodišča pobegnil skozi okno drugega nadstropja sodne zgradbe.

Policija pri iskanju pobeglega pripornika sodeluje z italijanskimi kolegi, na Okrožnem sodišču v Novi Gorici pa so pojasnili, da so za pobeglo osebo izdali tiralico, mednarodno tiralico in evropski nalog za prijetje in predajo.