Novogoriški wi-fi v središču Gorice

V osrčju Gorice je mogoče izkoristiti novogoriško omrežje wi-fi. Do »odkritja« smo se včeraj dokopali naključno v Manzonijevi ulici. Ko smo iz žepa potegnili pametni telefon, smo na njem opazili, da se je sam priključil na omrežje wlan.novagorica.eu. Povezava wi-fi, ki je brezplačno na voljo na številnih točkah v Novi Gorici in celo na vrhu Sabotina, je dosegljiva tudi v Gorici, ki razpolaga sicer s svojim omrežjem Guglielmo.

Ker nas je jakost novogoriškega signala presenetila, smo se o tem pozanimali pri podjetniku Luki Manojloviću, ki je financiral postavitev večine novogoriških točk za wi-fi. Aktivisti Kluba goriških študentov so v svojih prostorih leta 2003 postavili prvo brezžično točko, Manojlović je nato poskrbel za vse večje kritje, tako da je danes na območju Mestne občine Nova Gorica več kot 500 dostopnih točk. Glede na Manojlovićeve napovedi pa lahko pričakujemo celo čezmejno širitev.

»V Manzonijevi ulici v Gorici se je telefon povezal na wi-fi omrežje, ker točko gostuje doma fizična oseba, ki živi v bližini lokacije. Omrežje wlan.novagorica.eu je odprto in se lahko organsko širi. Skozi koncept ‘tvoja točka’ lahko vsakdo zaprosi za opremo, ki mu jo nudim brezplačno,« poudarja Manojlović.

Ekipo wlan.novagorica.eu je torej mogoče zaprositi za manjši usmerjevalnik, ki deluje kot dostopna točka, zanj tudi skrbijo in ga v primeru nedelovanja zamenjajo. Manojlović bi sicer rad projekt razširil tudi čez mejo. »Razmišljam o tem, da bi skupaj s civilno iniciativo v Gorici in z občinsko upravo izpeljali projekt skupnega imena omrežja, ki bi zajemalo obe mesti. To pomeni, da bi se v nekem trenutku odrekli imenu wlan.novagorica.eu ter ga nadomestili z nečim, kar bi bilo prisotno na obeh straneh nekdanje meje,« napoveduje Manojlović.