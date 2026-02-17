Novogoriško univerzo bo še naprej vodil Boštjan Golob

Na čelu Univerze v Novi Gorici tudi v novem štiriletnem obdobju ostaja dosedanji rektor Boštjan Golob. V dvorcu Lanthieri v Vipavi bo danes slovesnost ob inavguraciji, kjer bo Golob prejel rektorsko insignijo, znak časti in odgovornosti.

Na Univerzi v Novi Gorici nimajo rektorskih volitev. Najprej objavijo razpis, nato pa rektorja potrdi upravni odbor. Za rektorja v mandatnem obdobju 2026-2030 je bil Golob izbran 29. oktobra lani na seji upravnega odbora univerze, mandat pa je uradno nastopil 1. februarja letos. Kot so še pojasnili na univerzi, bo Golobu ob začetku drugega mandata rektorsko insignijo simbolno predala predsednica upravnega odbora univerze Nataša Zabukovec Logar. Dogodka se bo udeležil tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon.Vodstveno ekipo poleg rektorja sestavljata prorektorica za izobraževanje in umetnost Penka Stateva ter prorektor za trajnostni razvoj in tehnologije Matjaž Valant.

Univerza v Novi Gorici združuje šest fakultet, akademijo umetnosti, štiri raziskovalne laboratorije in sedem raziskovalnih centrov na treh lokacijah. Kot so še sporočili, je Univerza v Novi Gorici na področju fizikalnih znanosti dosegla najboljšo uvrstitev med vsemi slovenskimi univerzami na nedavno objavljeni svetovni lestvici ocenjevanja univerz Times Higher Education World University Rankings 2026.