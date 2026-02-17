Družinska prevlada v Predazzu: Sanjske igre za Niko in Domna Prevca​

Smučarska skakalca Domen in Nika Prevc sta na olimpijskih igrah v Predazzu kljub statusu debitantov potrdila vlogo favoritov. Domen je z naslovom olimpijskega prvaka na veliki skakalnici in zlatom na tekmi mešanih ekip kronal sanjsko sezono, v kateri je pred tem osvojil že novoletno turnejo in naslov svetovnega prvaka v poletih. »Zdaj je pritisk nedvomno manjši in skušal bom le uživati,« je bil pred nastopi zadržan Domen, ki je z dvema zlatima odličjema postal eden najuspešnejših slovenskih olimpijcev vseh časov.

Nika Prevc je na igrah osvojila popoln komplet odličij. Čeprav so bila na posamični tekmi po slabšem doskoku prisotna solze razočaranja, je z bronom in srebrom na posamičnih tekmah ter zlatom v mešani ekipi postala prva ženska v družini z olimpijsko medaljo. Skupaj z Domnom sta v Predazzu spisala zgodovino kot prva brat in sestra, ki sta na isti tekmi postala olimpijska prvaka. »Nekaj posebnega je, da sem to doživela s svojim bratom, nima vsak te sreče,« je uspeh pospremila Nika, ki letos lovi že svoj tretji zaporedni veliki kristalni globus.

Skakalna pravljica družine iz Selške doline se je sicer začela z najstarejšim bratom Petrom Prevcem, ki si je kot otrok iz dolgčasa sam gradil skakalnice. Peter, ki je leta 2024 v Planici sanjsko sklenil kariero, je v letih tekmovanj osvojil štiri olimpijske medalje in sprožil pravo skakalno evforijo. Svojo sled je pustil tudi brat Cene, dobitnik ekipnega srebra iz Pekinga. Danes sta Peter in Cene v »skakalnem pokoju«, Domen in Nika pa kraljujeta na vrhu svetovnega pokala. Od petih otrok družine Prevc le najmlajše Eme skoki niso nikoli zanimali. »Ona je edina pametna v naši družini,« se je ob tem pošalil Cene.

Z uspehi v Predazzu so Prevci utrdili svoj status športnega fenomena. Domen, ki je z dvema zlatima medaljama na slovenski lestvici najuspešnejših ujel Uršo Bogataj in Janjo Garnbret, bo sezono skušal kronati še s prvim velikim kristalnim globusom na finalu v Planici.