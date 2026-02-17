VREME
Torek, 17 februar 2026
Na Rilkejevi poti padla 20 metrov v globino

Poškodovanko so danes malo pred 13. uro reševali gorski reševalci, gasilci, reševalci službe 118 in karabinjerji. Priletel je tudi helikopter

Spletno uredništvo
Devin
17. feb. 2026 | 15:56
    Na Rilkejevi poti padla 20 metrov v globino
    Poškodovanko so z vitlom dvignili v helikopter in odpeljali v katinarsko bolnišnico( CNSAS )
    Na Rilkejevi poti padla 20 metrov v globino
    V intervenciji je sodelovalo sedem gorskih reševalcev, pomagali so tudi karabinjerji( CNSAS )
Danes med 13. in 15. uro so reševalci posredovali Rilkejevi poti pri Devinu, kjer se je ponesrečila 29-letna ženska. Po informacijah tržaške postaje Gorske reševalne službe je padla čez rob pečine in poletela približno 20 metrov globoko. Padec so na srečo ublažili gosto grmičevje in nizko rastje, na katero je pristala. Če ne bi pristala na skalnati polici pod potjo, bi zgrmela še 40 metrov nižje.

Na kraj nesreče so poleg gorskih reševalcev prihiteli še gasilci enote za jamsko reševanje in reševanje iz rek in v gorah SAF, ekipa nujne medicinske pomoči z rešilcem in avtomobilom z urgentnim zdravnikom, reševalni helikopter in karabinjerji. Do ponesrečenke so se s pomočjo vrvi prvi spustili trije gorski reševalci in gasilec. Zaradi zahtevnosti terena so se odločili, da zdravnika na težko dostopno mesto ne bodo spuščali z vrvmi, temveč so počakali na helikopter.

Posadka reševalnega helikopterja je prispela v desetih minutah. Z vitlom so na polico najprej spustili reševalca, nato pa še zdravnika, ki je žensko oskrbel in stabiliziral. Kljub številnim poškodbam je bila 29-letnica ves čas pri zavesti. Reševalci so žensko namestili v nosila, helikopter pa jo je z vitlom dvignil in odpeljal v bolnišnico na Katinaro, kamor so jo sprejeli z rdečo triažno kodo. Reševalci pa so samostojno priplezali nazaj na pešpot. V intervenciji je sodelovalo sedem gorskih reševalcev iz Trsta.

