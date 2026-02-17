Italijani do devetega zlata

Italijanski hitrostni drsalci so po 20 letih ponovili uspeh in prišli do novega olimpijskega naslova v ekipnem zasledovanju. V današnjem finalu v drsalni dvorani v Milanu so bili prepricljivo boljši od Americanov. Bron so si pridrsali Kitajci, ki so bili v finalu B boljši od Nizozemcev, siceršnjih nespornih kraljev tega športa.

Italijanska ekipa v postavi Davide Ghiotto, Andrea Giovannini in Michele Malfatti je ameriške tekmece premagala s prednostjo 4,51 sekunde in svoji državi priborila 24. medaljo na igrah, deveto zlato.

Nazadnje je Italija v tej disciplini slavila pred 20 leti, ko so igre prav tako potekale v Italiji, in sicer v Torinu. Takrat je bila tekma ekipnega zasledovanja sploh prvic del zimskih olimpijskih iger.

Bronasto odlicje so si danes zagotovili Kitajci, ki so bili v finalu B boljši od Nizozemcev, siceršnjih kraljev hitrostnega drsanja, ki pa so tako kot v Pekingu pred štirimi leti zopet pristali na nehvaležnem cetrtem mestu.