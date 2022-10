O Bohinjski progi odslej v štirih jezikih

Stalna razstava z naslovom Bohinjska proga: Ob Soči po tiru treh narodov, ki domuje v avli železniške postaje Nova Gorica in je otipljiv rezultat čezmejnega sodelovanja, je dobila nadgradnjo. Odslej je namreč njeno zanimivo zgodbo mogoče spoznavati v zgibankah v slovenskem, italijanskem, angleškem in nemškem jeziku, zaradi velike priljubljenosti razstave med lokalnimi prebivalci in turisti z vseh koncev Evrope pa so se odločili ponuditi tudi vodene oglede razstave. Prvi bo za širšo javnost organiziran že to soboto, 22. oktobra, tako v slovenskem kot italijanskem jeziku.

Pri nastajanju razstave, ki so jo na ogled postavili konec leta 2019, je poleg glavnih organizatorjev – Kulturnega doma Nova Gorica, KiT Kulturno-informacijske stične točke Nova Gorica - Gorica in EZTS GO – sodelovala še vrsta posameznikov in institucij z obeh strani meje. Nastala je iz želje po konkretnejši predstavitvi Bohinjske železnice, njene vloge nekoč in danes ter želja, vezanih na njeno posodobitev v prihodnosti. Razstavo sestavlja 15 stenskih panelov, ki nas popeljejo skozi zgodovino Bohinjske proge, predstavijo njene najbolj impozantne objekte (Solkanski most, Bohinjski predor, (novo)goriško postajo), seznanijo nas z vozili, ki so bila oz. so na tej progi še vedno v uporabi ter z vlogo železnice pri razvoju turizma pred dobrim stoletjem. Stare razglednice nas popeljejo po krajih od Jesenic do Trsta, nekoč zadnji postaji slikovite proge, del razstave pa je namenjen tudi današnjemu utripu Bohinjske proge in njenim posebnostim: muzejskim vlakom in avtovlaku. Besedilo na panelih je v štirih jezikih: slovenščini, italijanščini, angleščini in nemščini.Letos so izdali še zgibanko, v kateri so podane informacije o stalni razstavi, Trgu Evrope, železniški postaji Nova Gorica ter muzejski zbirki Kolodvor: Državna meja na Goriškem 1945–2004. Tako kot stalna razstava je tudi zgibanka prevedena v štiri jezike, in sicer v dveh različicah: ena je slovensko-italijanska, druga pa angleško-nemška. »Poskrbeli smo tudi za osvetlitev razstave v avli železniške postaje, tako da je nastal bolj prijazen in urejen prostor,« pravi Matjaž Marušič, kurator razstave skupaj z Alessandrom Puhalijem.